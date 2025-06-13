Doğu Karadeniz'de Kene Mevsimi Sakin - Son Dakika
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Sağlık

Doğu Karadeniz'de Kene Mevsimi Sakin

13.06.2025 14:25
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Prof. Dr. Yılmaz, KKKA vakalarının azaldığını fakat hala riskin devam ettiğini belirtti.

Doğu Karadeniz'de kene mevsimi sakin geçiyor

Prof. Dr. Gürdal Yılmaz: "Vaka sayıları giderek azalmakta ancak hala görülmeye devam ediyor"

"Bu yıl hastanemize Gümüşhane ve Artvin'den sevk edilen hasta sayısı 12; Bu hastalardan 80 yaşlarında bir vatandaşımız vefat etti"

TRABZON - Ülkemizde her yıl çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), bu yıl da ölümcül etkisini sürdürüyor. Sivas'ta 2025 yılı içerisinde KKKA nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki iller için kene mevsimi sakin geçiyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarının bölgede azalma eğiliminde olduğunu ancak hala risk taşıdığını belirtti. Gürdal, bu yıl Trabzon'a Gümüşhane ve Artvin'den sevk edilen 12 hastadan birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yılmaz, hastalığın 2002 yılından bu yana Karadeniz Bölgesi'nde görülmeye devam ettiğini ifade ederek "Vaka sayıları giderek azalmakta ancak hala görülmeye devam ediyor. Bu yıl Trabzon'a Gümüşhane ve Artvin'den gelen 12 hasta başvurdu, bunlardan biri 80 yaşlarında maalesef yaşamını yitirdi. Diğer hastalarımızı ise başarılı bir şekilde tedavi ederek taburcu ettik" dedi.

Geçen yıl Türkiye genelinde yaklaşık 600 KKKA vakası görüldüğünü ve bunlardan 20'sinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Yılmaz, "Daha önceki yıl 700'e yakın vaka vardı vefat sayısı da geçen seneye benzerdi. Bu yıl vaka sayılarının o düzeye ulaşmayacağını düşünüyoruz. Kendi hastanemize başvuran hasta sayısı da bu yıl biraz daha az" diye konuştu.

Özellikle yaz tatiliyle birlikte kırsal bölgelere gidecek vatandaşlara uyarılarda bulunan Yılmaz, "Kene ısırmalarına karşı açık renkli giysiler tercih edilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalı ve mümkün olduğunca kapalı giyinilmeli. Kene vücuda yapıştıysa dikkatli çıkarılmalı, vücut mutlaka kontrol edilmeli" şeklinde konuştu.

Haziran ayı en riskli dönem

Haziran ayının KKKA vakalarının en yoğun görüldüğü dönem olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Temmuz ayının ortalarından itibaren vakalarda düşüş bekliyoruz. Sivas, Tokat, Erzurum, Gümüşhane gibi iller vakaların en sık görüldüğü bölgeler arasında yer alıyor. Bilimsel araştırmalarda KKKA virüsünün bölgesel olarak bazı serotip farklılıkları var. Bazı bölgelerde daha ağır seyrediyor bazı bölgelerde biraz daha hafif seyrediyor. Hastanın ümmin durumu önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Eğitim faaliyetlerinin vaka sayılarının düşürülmesinde etkili olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Toplumsal bağışıklık da oluştu. Ancak yine de kenelere karşı dikkatli olunmalı. Her kırsal ziyaretten sonra vücudun her bölgesi dikkatlice kontrol edilmeli" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Doğu Karadeniz'de Kene Mevsimi Sakin - Son Dakika

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