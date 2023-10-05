Doktor Darbedildi, Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika

Doktor Darbedildi, Kalp Krizi Geçirdi

Doktor Darbedildi, Kalp Krizi Geçirdi
Son Güncelleme: 05.10.2023 11:08

Kars'ta bir doktor, muayene sonrası rapor vermediği için ağabeyi tarafından darbedildi ve kalp krizi geçirdi. Doktorun tedavisi sürüyor.

KARS'ta, muayene sonrası uygun görmediği için rapor vermediği öğrenci B.C.'nin (15) ağabeyi Serkan C., tarafından darbedilen doktor Ercan Şentürk kalp krizi geçirdi. Gözaltına alınan Serkan C. tutuklanırken, doktorun tedavisi sürüyor.

Olay, önceki gün saat 10.30 sıralarında, Kars'ın Selim ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi B.C., doktor Ercan Şentürk'e muayene oldu. Muayenesinin ve reçetesinin yazılmasının ardından B.C., doktor Şentürk'ten okul için rapor istedi. Doktor Şentürk'ün rapor vermeyeceğini söylemesi üzerine B.C., durumu ağabeyi Serkan C.'ye söyledi. İki kardeş sağlık merkezine gelip, doktor Ercan Şentürk ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Serkan C., doktor Şentürk'ü darbetti. Şentürk, tartışmanın ardından saat 19.00 sıralarında fenalaşıp kalp krizi geçirdi. Şentürk gittiği Selim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne anjiyo oldu. Şentürk, baypas yapılması için ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Şentürk'ün tedavisi devam ediyor. Olay sonrası gözaltına alınan Serkan C. tutuklanırken, B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Doktor Darbedildi, Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika


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