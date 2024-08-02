Doktordan, hastanın annesine 'haysiyetsiz' çıkışı - Son Dakika
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Sağlık

Doktordan, hastanın annesine 'haysiyetsiz' çıkışı

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. M.İ, kızının yanından ayrılmak istemeyen anneye önce 'kimsin lan sen?' diye azarladı, sonra 'haysiyetsiz' diyerek hakaret etti.

02.08.2024 10:56
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Doktordan, hastanın annesine "haysiyetsiz" çıkışı

Kızının yanından ayrılmak istemeyen anneye doktor azarı

ANKARA - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. M.İ, vizite (rutin hasta ziyareti) gezdiği sırada 'kızının elini kullanamadığı' gerekçesiyle odadan çıkmak istemeyen anneye önce 'kimsin lan sen?' diye azarladı, sonra 'haysiyetsiz' diyerek hakaret etti.

Olay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi servisi yatan hasta bölümünde 19 Temmuz'da meydana geldi. Ankara'da çıkan bir yangın sonucu vücudunda 3. derece yanık oluşan ve 12 yıldır tedavisi devam eden 18 yaşındaki Tutku Kıdık, hastanede bir operasyon geçirdi. Ertesi gün vizite çıkan Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. M.İ, Kıdık'ın yanında refakatçi olarak kalan anne Ayşe Boğaçlı'nın odadan çıkmasını istedi. Kızının daha yeni operasyon geçirdiği ve bu sebepten dolayı elini kullanamadığı gerekçesiyle anne Boğaçlı, odadan çıkmak istemediğini dile getirdi. Bunun üzerine sinirlenen Prof. Dr. M.İ, odaya gelerek hasta yakınına önce 'dışarı çıkacaksın, vizitede dışarı çıkacaksın. Kimsin lan sen?' diye bağırdı, daha sonra ise 'haysiyetsiz' diyerek hakaret etti. O anlar ise anne Boğaçlı tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, annenin kendisine doktor tarafından küfür edildiğini iddia etmesi sırasında ise doktorun tepki vermemesi dikkat çekti.

Anne Boğaçlı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde kızımın suyunu içirdim ve kahvaltısını yaptırdım. Hastanede çalışan personelden biri geldi. 'Murat hoca, vizit yapacak odadan çıkar mısınız?' dedi. Ben de 'ben çıkamam, benim çocuğum yeni ameliyat oldu ve odada kalmak istiyorum' dedim. O da 'tamam' dedi ve çıktı. Bir dakika geçmeden doktor sinirli bir şekilde gelerek, 'kim çıkmayacak, kimmiş bu? Odadan çıkacaksın, çık' dedi. Daha sonra bana bağırınca 'hocam, neden bağırıyorsunuz? Çocuğum daha yeni ameliyat oldu ve bana ihtiyacı var' dedim. Bu sefer tekrar 'çık dedikten sonra bana 'haysiyetsiz' diyerek hakaret etmeye başladı. O hakaret edince de ben de daha çok sinirlendim. Bu olayın üzerine kızım kriz geçirmeye başladı. Ben çıkmayınca güvenlik çağırdı. Ben güvenliklere de çıkmayacağımı söyledim. 'Benim kızımın burada ihtiyacı var, şu saatten sonra hiç çıkamam' dedim ama en sonunda çıktım" dedi.

Doktor tarafından hakarete uğramanın kendisini ve kızını çok üzdüğünü dile getiren Boğaçlı, "Ben 2 gün kendime gelemedim. Çok üzüldüm ve çok ağladım. Biz doktorlara canımızı emanet ediyoruz. Bu şekilde sinirli bir insan acaba kızımın ameliyatına girer mi? diye çok düşündüm. Benim çocuğumun yanında argo kelimeler kullanması bizi çok üzdü ve ilk defa böyle bir şey başımıza geldi" diye konuştu.

Ayrıca, Anne Boğaçlı, Prof. Dr. M.İ hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine de ekledi.

Doktordan, hastanın annesine \'haysiyetsiz\' çıkışı
Kaynak: İHA

Plastik, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doktordan, hastanın annesine 'haysiyetsiz' çıkışı - Son Dakika

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