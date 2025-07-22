Dondurma Diş Ağrısını Artırabilir - Son Dakika
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Dondurma Diş Ağrısını Artırabilir

Dondurma Diş Ağrısını Artırabilir
22.07.2025 06:20
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Bilim insanları, dondurma gibi soğuk yiyeceklerin diş ağrısını tetikleyen hücreleri tespit etti.

Bilim insanları, dondurma yemek veya çok soğuk içecekler tüketmenin bazı insanların dişlerinde neden dayanılmaz bir acıya neden olduğunu bulduklarına inanıyor.

Hassas dişlerde, büyük sıcaklık düşüşlerini algılayan ve diş ağrısını tetikleyen hücreler ve sinyaller tespit ettiler.

Diş çürüğü olan kişiler, bu yol açığa çıktığı için ağrıya daha yatkın.

Bilim insanları, diş macunları, dış bantları veya sakız gibi yeni tedaviler için hedef bulduklarını söylüyorlar.

Science Advances dergisinde yayınlanan çalışmanın lideri Prof. Katharina Zimmermann, "Hedeflenecek bir molekül olduğunda tedavi olasılığı vardır" diye açıkladı.

Hedef TRPC5 olarak adlandırılıyor ve Prof. Zimmermann'ın Almanya'daki Erlangen- Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi'ndeki ekibi, bu hedefin yerini belirli bir hücre türüne indirgedi.

Odontoblast adı verilen hücre, yumuşak iç pulpa ile dentin ve mineden oluşan dişin sert dış tabakası arasında bulunuyor.

Mine, komşu katmanı dentinden farklı olarak hissizdir. Dentin, sinir hücrelerinin yaşadığı en içteki pulpaya bağlanır.

Dentin, örneğin diş çürüğü veya diş eti hastalığı sonrasında açığa çıkarsa, sıcaklık veya bazı sıvılar gibi uyaranlar ağrıya neden olur.

Araştırmacılar, ağrının nasıl ortaya çıktığını anlamak için fareler ve insanlar üzerinde çalışmalar yürüttüler; hücrelerde ve sinirlerde neler olduğunu kaydettiler.

BBC'ye konuşan Dr. Zimmermann,"Çukurlu ve çürüklü insan dişlerinde çok daha fazla sayıda TRPC5 kanalı bulduk. Bu nedenle dişlere şeritler veya sakız gibi lokal olarak uygulanabilen TRPC5 engelleyicilerin geliştirilmesinin diş ağrısı veya dentin hassasiyeti tedavisinde yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.

Diş ağrısında yaygınlıkla kullanılan karanfilin yağı, TRPC5 yolunu bloke eden öjenol adı verilen bir kimyasal içeriyor.

Ancak bilim insanları, evde tedavi yöntemlerini önermiyor. Endişe verici bir diş ağrısı yaşayan kişilerin yine de bir diş hekimine görünmeleri gerektiğini vurguluyorlar.

İngiliz Diş Hekimleri Birliği'nden (BDA) Prof. Damien Walmsley, ağrıyı engellemenin geçici bir rahatlama sağlayabileceğini, ancak nedeni tedavi etmenin ve önlemenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Düzenli fırçalamanın diş ve diş eti hastalıklarını durdurabileceğini belirtti.

Walmsley, "Araştırma ilginç ancak diş hassasiyetinin altında yatan nedenleri veya insanların ağrı algısını göz ardı edemeyiz. Diş hekimleri, diş çürüğünü gidererek nedeni tedavi edebilir ve hassas dişler için diş macunu önerebilir" dedi.

Gelecekte, hassasiyet ağrısını önlemek için diş macunlarına ve diş ürünlerine TRPC5 bloke edici maddeler eklenebileceğini söyledi.

Prof. Zimmermann'ın ekibi bu çalışma için herhangi bir ticari finansman almadı. Çalışma, Alman Araştırma Vakfı ve ABD'deki Howard Hughes Tıp Enstitüsü tarafından finanse edildi.

İngiliz Diş Hekimleri Birliği, diş çürümesinin, şeker içeren gıdaları veya içecekleri tükettikten sonra asit saldırıları nedeniyle diş minesi ve dentinin yumuşamasıyla meydana geldiğini söylüyor.

Zamanla asit, dişte bir boşluk (delik) oluşturuyor.

Diş çürüğü riskiniz, şekerli veya asitli yiyecek veya içecekleri ne sıklıkla tükettiğinize bağlı olarak artar, bu nedenle bunları yemek zamanlarıyla sınırlamak en iyisidir.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Sağlık Dondurma Diş Ağrısını Artırabilir - Son Dakika

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