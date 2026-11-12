Dr. Şentürk 11 kış çayında böcek larvası buldu, alerjisi olanları uyardı - Son Dakika
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Dr. Şentürk 11 kış çayında böcek larvası buldu, alerjisi olanları uyardı

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Dr. Şentürk 11 kış çayında böcek larvası buldu, alerjisi olanları uyardı
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Dr. Şentürk 11 kış çayında böcek larvası buldu, alerjisi olanları uyardı
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Ortak çalışmada 15 aktardan alınan 11 kış çayında kuş tüyü, böcek larvası, taş ve mantar bulaşması tespit edildi. Mersin Üniversitesi'nden Dr. Muhyettin Şentürk, alerjisi olanların bu karışımları kullandığında iyileşmek isterken daha çok hastalanabileceği uyarısını yaptı.

Bazı aktarlarda satılan kış çayları üzerinde daha önce yaptığı araştırmada kuş tüyü, böcek larvası, taş, ip ve mantar bulaşması gibi tespitleri yapan Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Dr. Muhyettin Şentürk, "İnsanımız güvendiği bu karışımları kullandığında, iyileşmek isterken daha çok hastalanabilir" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel karışımlara yönelmeye başladı. Önceki yıl aktarlarda satılan bazı kış çaylarının içerikleri üzerine yapılan bilimsel araştırma, bu ürünlerde bulunmaması gereken maddeleri ortaya çıkarmıştı. Mersin Üniversitesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden bilim adamlarının ortaklaşa yürüttüğü o çalışmada, 15 farklı aktardan satın alınan 11 farklı kış çayı incelenmiş bitkilerin uyumu kontrol edilirken, içlerinde kuş tüyü, böcek larvası, yumurtası, taş, ip, mantar bulaşması ve bulunmaması gereken farklı bitki türleri tespit edilmişti. Çalışmasını sürdüren araştırmacılar, özellikle alerjisi bulunan kişilerin bu karışımları tüketmeleri halinde sağlık sorunları yaşayabileceğine dikkat çekerek yeniden uyardı.

"Kış çaylarında kuş tüyü, böcek larvası ve yumurtası tespit ettik"

Araştırmayla ilgili hatırlatmada bulunan Dr. Muhyettin Şentürk, çalışmanın iki üniversitedeki bilim adamlarının iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Şentürk, "Bizim aktarlar üzerinde yaptığımız bir çalışma var. Bitki karışımlarını inceledik. Bu çalışma iki üniversitedeki bilim adamlarının iş birliğiyle yapıldı. Mersin Üniversitesi'nden ben, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Tülay Çelik ve Doç. Dr. Özlem Sultan Astantürk hocalarımla birlikte bu çalışmayı yaptık. Bu çalışma kapsamında karışık bitki çaylarını, kış çayı diye geçen bu bitkileri inceledik. Paketlerin dışındaki etiketleri inceledik ve paketlerin içerisinde yer alan bitkilerle etiketteki bilgilerin eşleşip eşleşmediğini denetledik, inceledik ve belgeledik" dedi.

Araştırma sırasında ürünlerin içerisinde bulunmaması gereken maddelerle karşılaştıklarını aktaran Şentürk, "Çalışma içerisinde tağşiş tespit ettik. İçerilerinde olmaması gereken kirleticiler tespit ettiğimiz için çalışma, kirleticilerin analizi şeklinde de evrilmiş oldu. 15 farklı aktardan yaptığımız çalışmada 11 farklı kış çayı satın aldık. Bu kış çaylarının içerisinde hangi bitkilerin yer aldığını morfolojik olarak tespit ettik ve olmaması gereken ürünler belirledik. Bunlar kuş tüyü, hayvan larvası, böcek larvası ve böcek yumurtası, hatta taş, ip gibi cansız materyallerdi. Bu karışımlarda aynı zamanda fungus kontaminasyonu ve olmaması gereken başka bitkiler de tespit ettik" diye konuştu.

"İyileşmek isterken daha çok hastalanabilirler"

Bitkisel karışımların bilinçsiz tüketilmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çeken Şentürk, özellikle alerjisi bulunan vatandaşların bu ürünleri kullanırken dikkatli olması gerektiğini söyledi. Şentürk, "Dolayısıyla insanımız güvendiği bu karışımları kullandığında, iyileşmek isterken daha çok hastalanabilir. Özellikle olmaması gereken farklı bitkilerden buğdaygil üyelerini tespit ettik. Bu da buğdaygil ya da buğday alerjisi veya buğday hassasiyeti olan kişilerin, farklı bitkilere alerjisi bulunan insanlarımızın bunları kullandığında iyileşmek yerine daha çok zarar görebileceğini, alerji yaşayabileceğini öngörebiliriz. Sadece iyileşmek adına, tıbbi açıdan iyileşmek amacıyla kullanılan bu bitkisel ilaçların sağlık durumunu daha kötüye götürebileceğini de düşünmeliyiz. Bu sebeple bilinçli kullanmayı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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