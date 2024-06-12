DSÖ: Avrupa'da 2.7 Milyon Kişi Kurumsal Ürünlerin Tüketimi Nedeniyle Hayatını Kaybediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

DSÖ: Avrupa'da 2.7 Milyon Kişi Kurumsal Ürünlerin Tüketimi Nedeniyle Hayatını Kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa bölgesinde her yıl 2.7 milyon insanın alkol, fosil yakıt, tütün ve çok fazla işlenmiş gıda tüketimi sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı. DSÖ, bu ürünleri üreten kurumsal şirketleri ve sektörü hedef alarak daha sıkı düzenlemeler uygulanmasını talep etti.

12.06.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa bölgesi genelinde her yıl 2.7 milyon insanın alkol, fosil yakıt, tütün ve çok fazla işlenmiş gıda olmak üzere dört kurumsal ürün tüketiminden dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. DSÖ Avrupa, hazırladığı raporda bu ürünleri üreten kurumsal şirketleri ve sektörü hedef aldı.

DSÖ, dün yayınladığı raporda Avrupa'da her yıl 2.7 milyon insanın alkol, fosil yakıt, tütün ve çok fazla işlenmiş gıda tüketimi sebebiyle öldüğünü duyurarak, hükümetleri sağlığa zarar veren ürünlerin nasıl pazarlanacağına ilişkin daha sıkı düzenlemeler uygulamaya çağırdı. Raporda büyük şirketlerin ürettiği 4 ana ürün değerlendirilerek, "Dört kurumsal ürün tütün, ultra işlenmiş gıdalar (UPF'ler), fosil yakıtlar ve alkol küresel olarak yılda 19 milyon ölüme veya tüm ölümlerin yüzde 34'üne neden olmaktadır. Sadece Avrupa Bölgesi'nde bu endüstriler yılda 2.7 milyon ölümden tamamen veya kısmen sorumludur" denildi.

'DÖRT ENDÜSTRİ, HALKI KORUYACAK DÜZENLEMELERİ ENGELLİYOR'

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, özellikle Avrupa bölgesi olmak üzere diğer bölgelerde yaşanan ölümlere dikkat çekerek, "Dört endüstri, Bölgemizde her gün en az 7 bin kişiyi öldürmektedir. Aynı büyük ticari kuruluşlar, halkı zararlı ürünlerden ve pazarlamadan koruyacak ve sağlık politikasını endüstri müdahalesinden koruyacak düzenlemeleri engelliyor.

Endüstrinin taktikleri arasında hedefli pazarlama stratejileri yoluyla savunmasız insanların istismar edilmesi, tüketicilerin yanıltılması ve ürünlerinin faydaları ya da çevresel referansları hakkında yanlış iddialarda bulunulması yer almaktadır. Bu taktikler geçtiğimiz yüzyılda elde edilen halk sağlığı kazanımlarını tehdit etmekte ve ülkelerin sağlık hedeflerine ulaşmasını engellemektedir" dedi.

AVRUPA'DAKİ ÖLÜMLERİN YÜZDE 90'INI OLUŞTURAN BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR ARTTI

Raporda, şirketlerin politikaları nedeniyle bu 4 ana kategorideki ürünleri tüketerek bulaşıcı olmayan hastalıklara yakalanan insanların örneklerinin bulunduğu belirtip, "Rapor, 'büyük endüstrinin' tütün kontrol önlemleri ve gıda ve alkol ürünleri için zorunlu sağlık ve beslenme etiketlemesi gibi bulaşıcı olmayan hastalık politikalarını geciktirmek, caydırmak ve engellemek için açık ve gizli yöntemleri nasıl kullandığını açıklamaktadır.

"KANSER İLAÇLARININ ADALETSİZ FİYATLANDIRILMASI"

Rapor, sağlık koruma politikalarını raydan çıkarma taktiklerine ek olarak, endüstrinin kanser ilaçlarının adaletsiz fiyatlandırılması ve bulunabilirliği, kanıta dayalı olmayan ve düzenlenmemiş tarama testlerinin teşvik edilmesi gibi hastalık yönetimi konusundaki bazı zararlı uygulamalarını da belgelemektedir.

Yaygın 'endüstri oyun kitabı' stratejileri arasında siyasi lobicilikten medyada yanlış bilgi ve dezenformasyon yaymaya, zararlı finansal uygulamalardan çocuklara ve gençlere yönelik hedefli pazarlama stratejilerine kadar her şey yer almaktadır.

Endüstrinin zararlı uygulamalarının düzenlenmemesi, kamusal zenginlik ve güç azalırken ticari güç ve etkinin artmasına izin vermiş, endüstri kaynaklı sağlık zararlarını ve özellikle Avrupa'daki ölümlerin yüzde 90'ını oluşturan bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünü devam ettirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Dünya Sağlık Örgütü, Ölüm, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık DSÖ: Avrupa'da 2.7 Milyon Kişi Kurumsal Ürünlerin Tüketimi Nedeniyle Hayatını Kaybediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:32:21. #1.12#
SON DAKİKA: DSÖ: Avrupa'da 2.7 Milyon Kişi Kurumsal Ürünlerin Tüketimi Nedeniyle Hayatını Kaybediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement