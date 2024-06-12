DSÖ: Avrupa'da 2.7 Milyon Kişi Kurumsal Ürünlerin Tüketimi Nedeniyle Hayatını Kaybediyor

Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa bölgesi genelinde her yıl 2.7 milyon insanın alkol, fosil yakıt, tütün ve çok fazla işlenmiş gıda olmak üzere dört kurumsal ürün tüketiminden dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. DSÖ Avrupa, hazırladığı raporda bu ürünleri üreten kurumsal şirketleri ve sektörü hedef aldı.

DSÖ, dün yayınladığı raporda Avrupa'da her yıl 2.7 milyon insanın alkol, fosil yakıt, tütün ve çok fazla işlenmiş gıda tüketimi sebebiyle öldüğünü duyurarak, hükümetleri sağlığa zarar veren ürünlerin nasıl pazarlanacağına ilişkin daha sıkı düzenlemeler uygulamaya çağırdı. Raporda büyük şirketlerin ürettiği 4 ana ürün değerlendirilerek, "Dört kurumsal ürün tütün, ultra işlenmiş gıdalar (UPF'ler), fosil yakıtlar ve alkol küresel olarak yılda 19 milyon ölüme veya tüm ölümlerin yüzde 34'üne neden olmaktadır. Sadece Avrupa Bölgesi'nde bu endüstriler yılda 2.7 milyon ölümden tamamen veya kısmen sorumludur" denildi.

'DÖRT ENDÜSTRİ, HALKI KORUYACAK DÜZENLEMELERİ ENGELLİYOR'

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, özellikle Avrupa bölgesi olmak üzere diğer bölgelerde yaşanan ölümlere dikkat çekerek, "Dört endüstri, Bölgemizde her gün en az 7 bin kişiyi öldürmektedir. Aynı büyük ticari kuruluşlar, halkı zararlı ürünlerden ve pazarlamadan koruyacak ve sağlık politikasını endüstri müdahalesinden koruyacak düzenlemeleri engelliyor.

Endüstrinin taktikleri arasında hedefli pazarlama stratejileri yoluyla savunmasız insanların istismar edilmesi, tüketicilerin yanıltılması ve ürünlerinin faydaları ya da çevresel referansları hakkında yanlış iddialarda bulunulması yer almaktadır. Bu taktikler geçtiğimiz yüzyılda elde edilen halk sağlığı kazanımlarını tehdit etmekte ve ülkelerin sağlık hedeflerine ulaşmasını engellemektedir" dedi.

AVRUPA'DAKİ ÖLÜMLERİN YÜZDE 90'INI OLUŞTURAN BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR ARTTI

Raporda, şirketlerin politikaları nedeniyle bu 4 ana kategorideki ürünleri tüketerek bulaşıcı olmayan hastalıklara yakalanan insanların örneklerinin bulunduğu belirtip, "Rapor, 'büyük endüstrinin' tütün kontrol önlemleri ve gıda ve alkol ürünleri için zorunlu sağlık ve beslenme etiketlemesi gibi bulaşıcı olmayan hastalık politikalarını geciktirmek, caydırmak ve engellemek için açık ve gizli yöntemleri nasıl kullandığını açıklamaktadır.

"KANSER İLAÇLARININ ADALETSİZ FİYATLANDIRILMASI"

Rapor, sağlık koruma politikalarını raydan çıkarma taktiklerine ek olarak, endüstrinin kanser ilaçlarının adaletsiz fiyatlandırılması ve bulunabilirliği, kanıta dayalı olmayan ve düzenlenmemiş tarama testlerinin teşvik edilmesi gibi hastalık yönetimi konusundaki bazı zararlı uygulamalarını da belgelemektedir.

Yaygın 'endüstri oyun kitabı' stratejileri arasında siyasi lobicilikten medyada yanlış bilgi ve dezenformasyon yaymaya, zararlı finansal uygulamalardan çocuklara ve gençlere yönelik hedefli pazarlama stratejilerine kadar her şey yer almaktadır.

Endüstrinin zararlı uygulamalarının düzenlenmemesi, kamusal zenginlik ve güç azalırken ticari güç ve etkinin artmasına izin vermiş, endüstri kaynaklı sağlık zararlarını ve özellikle Avrupa'daki ölümlerin yüzde 90'ını oluşturan bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünü devam ettirmiştir" ifadeleri kullanıldı.