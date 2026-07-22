Ebola Salgını: Can Kaybı 1001'e Yükseldi - Son Dakika
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Ebola Salgını: Can Kaybı 1001'e Yükseldi

Ebola Salgını: Can Kaybı 1001\'e Yükseldi
22.07.2026 17:23
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Kongo ve Uganda'da Ebola'dan ölenlerin sayısı 1001'e, doğrulanan vaka sayısı ise 2 bin 473'e ulaştı.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da etkili olan Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1001'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda sağlık yetkilileri tarafından yayımlanan son verilere göre, Afrika'da devam eden Ebola salgınında toplam can kaybı 1001'e ulaştı. KDC Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı durum raporunda, ülkede 2 bin 473 doğrulanmış Ebola vakası tespit edildiği ve 999 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uganda'da ise 2'si ölümle sonuçlanan 20 doğrulanmış vaka kaydedildi.

Öte yandan KDC Sağlık Bakanlığı, 737 hastanın izolasyon altında tutulduğunu, 482 kişinin ise hastalığı atlatarak iyileştiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ebola Salgını: Can Kaybı 1001'e Yükseldi - Son Dakika

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