Elazığ'da Suda Doğum Ünitesi Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Elazığ'da Suda Doğum Ünitesi Açıldı

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Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde açılan ünite, normal doğum oranlarını artırmayı hedefliyor.

29.11.2024 14:04
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Suda Doğum Ünitesi" açıldı

ELAZIĞ - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 'Suda Doğum Ünitesi' açıldı.

Sağlıkta bölgeye hitap eden Fethi Sekin Şehir Hastanesi, yeniliklere devam ediyor. Bu çerçevede anne ve bebek sağlığı açısından normal doğum oranlarının arttırılması ve sezaryen doğumlarının düşmesi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 'Suda Doğum Ünitesi' açıldı. Bölgede ilk olan ünitenin açılışına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya ve hastane çalışanları katıldı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde bir yeniliğe daha imza atıldığını belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Bölgemizde ilk olarak gerçekleştirilen Suda Doğum Ünitemizin açılışı hayırlara vesile olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanlığımızın çok uzun yıllardır hedeflediği unsurlardan birisi anne ve bebek sağlığıdır. Bu kapsamda gerek sezaryenin azaltılması ve doğal doğum yöntemlerinin gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması en önemli hedeflerden birisiydi. Bu doğrultuda Fethi Sekin Şehir Hastanemiz, bölgemizde bir ilki gerçekleştiriyor" dedi.

Suda Doğum Ünitesinin açılışında konuşan Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu ise "Şehre ve bölgeye önemli hizmetler veren Fethi Sekin Şehir Hastanesinde bugün itibariyle Suda Doğum Ünitesi olan çok özellikli ve konforlu bir hizmeti anne adaylarının hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Suda Doğum Ünitesi sayesinde inşallah bundan sonra hedefimiz olan anne ve bebek sağlığı açısından normal doğum oranlarını artacağını ve sezaryen oranlarımızın düşmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

İnsan yaşamına değer katmaya yönelik çalışmalarına ve özellikli hizmetlerine bir yenisini eklediklerini aktaran Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, "Suda Doğum Ünitemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Anne adaylarının sağlığı ve doğum sürecindeki konforu bizim en temel önceliklerimizden biridir. Bu yöntem ile anne adaylarına doğum sürecinde daha az stresli, daha rahat ve doğal bir yöntemi amaçlıyoruz. Bu yöntemle anneler daha az stres ve daha az ağrı yaşayacaktır. Suyun yatıştırıcı etkisinden yararlanıyoruz. Anne ve bebeğin güvenliği ön planda tutuluyor. Suda Doğum Ünitemiz standartlara uygun şekilde donatılmış olup, uzman sağlık ekiplerimizle de desteklenmiştir. Anne adaylarının hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarına yönelik bir ortam ayarladık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ünitenin açılışı gerçekleştirildi.

Elazığ\'da Suda Doğum Ünitesi Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Elazığ'da Suda Doğum Ünitesi Açıldı - Son Dakika

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