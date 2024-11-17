Elisa Bebek Hayata Tutundu - Son Dakika
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Sağlık

Elisa Bebek Hayata Tutundu

Prematüre olarak 900 gram doğan Elisa, 4 ay yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu oldu.

17.11.2024 11:46
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Gaziantep'te 900 gram olarak çeşitli sağlık sorunlarıyla dünyaya gelen Elisa bebek, 4 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından hayata tutunmayı başardı.

Gaziantep'te yaşayan Kübra Kır, gebeliğinin 28. haftasında sancıları artınca Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde erken doğum yaptı.

Prematüre olarak 900 gram dünyaya gelen, beyninde kanama ve sıvı olan Elisa bebek ve ikizi Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilerek yenidoğan ünitesinde yoğun bakıma alındı.

İkiz kardeşi iki günlükken yaşam mücadelesini kaybeden Elisa bebek, yoğun bakımdaki 4 aylık tedavisinin ardından taburcu edildi.

"O savaşacak sen elinden tut"

Anne Kübra Kır, AA muhabirine, mayıs ayında sancıları artınca erken doğum yapmak zorunda kaldığını, bir çocuğunu kaybettiğini, Elisa'yı da kaybetmekten korktuğunu anlattı.

Bu zaman diliminde çok büyük korku ve endişe içerisinde olduğunu, kızının tedavisi sürecinde her gün hastaneye gittiğini dile getiren Kır, şöyle konuştu:

"Allah razı olsun burada bize çok iyi davrandılar, 'o savaşacak sen elinden tut' diyerek beni motive ettiler. Bir umutla diye her gün geldim, beyninde sıvı olduğu için bebeğimi kucağıma alamadım ama odaya gidip bebeğime bakardım. O süreç benim için çok zordu, doktorlar hep benim yanımda oldu ve desteklediler."

Anne Kır, kızının sağlık çalışanlarının çabasıyla hayata tutunduğunu söyledi.

5 kilograma ulaştı

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görevli Neonatoloji (yenidoğan bebeklerin sağlığıyla ilgilenen bilim dalı) Uzmanı Doktor Serhat Özkan ise Elisa bebeğin kendilerine getirildiğinde beyninde ciddi bir kanama ve buna bağlı olarak su toplanması olduğunu aktardı.

Gerekli tedavilerin ardından bebeği 4 ay sonra taburcu ettiklerini söyleyen Özkan, Elisa'nın şu anda 5 kilograma ulaştığını belirtti.

Kendisinin kızının da 600 gram dünyaya geldiğini, yaşadığı süreçten sonra yenidoğan ünitesinde çalışmaya karar verdiğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"O süreç gerçekten zorlu bir süreç. Prematüre annesi babası olmak... Her gün acaba çocuğum yaşıyor mu, sakat kalacak mı, bir komplikasyon gelişecek mi, doktor bugün bana ne söyleyecek, bir sürü soru işareti olan anne babayı kaygılandıran bir süreci var. Bebek için çok olumsuz şartların olduğu bir dönem. Bu dönemi çok iyi yönetmek lazım. Kızımla ilgili aynı kaygıları yaşayarak büyüttüm. Şu an 11-12 yaşlarında, çok şükür iyileşti, herhangi bir sorunu yok. Dilerim ki tüm prematüre bebekler bu şekilde gelişsin ama bu mümkün olmuyor. Beyin kanaması dediğimiz hadise olduğu zaman çocuklarda ufak da olsa sekeller (bir hastalıktan kalan işlev veya doku bozukluğu) kalabiliyor ve engelli çocuklarımız olabiliyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Elisa Bebek Hayata Tutundu - Son Dakika

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