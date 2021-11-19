Erzurum Şehir Hastanesi'nde Sağlık turizmi açılımı - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Sağlık turizmi açılımı

Yurt dışındaki hastalar için özel birim oluşturuldu

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesi bölge hastalarının yanı sıra sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalara da hizmet veriyor. Hastane bünyesinde oluşturulan Sağlık Turizmi biriminde yurt dışından gelen hastalara her konuda destek sağlanıyor. Hastane çevresinde oluşturulan görsel tanıtım levhaları ile de kentin turizm alt yapısı hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sağlık merkezlerinden birisi olan Erzurum Şehir Hastanesi aynı zamanda bölgede İran, Nahcivan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen hastalara da hizmet vermeye devam ediyor.

Nahcivan'dan tedavi olmak üzere Erzurum'a gelen 2 kadın hasta Erzurum şehir hastanesinin bölge için şans olduğunu belirtiyorlar.

Nahcivanlı guatr hastası Nurlane Memmedova ve diyabet hastası Fatma Nuriyeva tedavi için Erzurum'u tercih etti. Hastane bünyesinde oluşturulan birimde işlemleri yapılan hastalar daha sonra servislere alınarak tedavilerine başlanıyor.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde oluşturulan Sağlık Turizmi bölümünden yurt dışından gelen hastaların işlemlerinin yapıldığını belirterek, "Bu birimde Nahcivan, Gürcistan, İran ağırlıklı olmak üzere yurt dışından gelen hastalar bulunuyor. Yurt dışından hastanemize müracaatlar oluyor. Daha yoğunluk olarak Azerbaycan Nahcivan'dan gelen hastalarımız mevcut. Bizlere diyabet, kalp damar cerrahisi, guatr hastalığı, onkoloji hastalarımız, patoloji hastalarımız bizlere başvuruda bulunuyorlar. Hastanemize cerrahi operasyon yapılmasını isteyen hastalarda geliyor. Hastane olarak profesyonel olarak işlerimizi devam ediyoruz. Bizlere gelen hastalar bizlerden çok memnunlar. Hastanemize gelen hastalara şehir tanıtımı açısından broşür dağıtıyoruz. Şehir tanıtımı açısından turizme de katkı sağlıyoruz. Bir avantajımız hastane bir kampüs içerisinde bulunmasıdır. Daha önce bizlere yurt dışından gelen hastalar bizlerden memnun ayrılırlarsa gittikleri ülkede hastanemize gelen hastalara iyi bir örnek teşkil ediyor. Bize gelen hastalarla tek tek ilgilenip gerekli tetkikleri yaptırıyoruz" dedi.

Sağlık Turizmi biriminde çalışan elemanların birçok dili bilme mecburiyetleri olduğunu, yurt dışından gelen hastalara hangi ülkeden geldikleri konusunda aynı dili konuşup gereken yardımı sağlamalarının istendiğini anlatan Başhekim Tör, "Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Nahcivan, Gürcistan'dan gelen hastalarımız mevcut. Azeri lehçesinin yanı sıra İngilizce, Arapça, Farsça dilleri biliyorlar. Hastalara ne kadar ilgi gösteriliyorsa yoğunluk bir o kadar da ister istemez artıyor. Bu da bizleri son derece memnun ediyor. Hem şehrimiz ve hem de ülkemiz tanınmış oluyor. Hastane bahçesine yapılan görseller, hem şehrimizin tanıtımını sağlamak açısından sağlık turizmi için önemli, farklılık oluşturduk. Hastanemize gelen kişilere şehrimizi tanıtıyoruz. Şehrimize yeni gelenler için bizlere soruyorlar Tortum Şelalesine nasıl gidilir veya Palandöken Kayak Merkezine nasıl gidilir konularından bizlerden bilgi alanlar da oluyor." şeklinde konuştu.