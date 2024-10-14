Esenyurt Hastanesinde Yangın Paniği - Son Dakika
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Sağlık

Esenyurt Hastanesinde Yangın Paniği

Esenyurt Hastanesinde Yangın Paniği

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi'nde elektrik panosunda yangın çıktı, hastalar tahliye edildi.

14.10.2024 14:49
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ESENYURT Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin alt katında bulanan elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanların kısa sürede üst katlara yayılmasıyla hastane tedbir amaçlı boşaltıldı. Duman tahliyesinin ardından hastalar ve dışarda bekleyen vatandaşlar içeri alınırken bazı ameliyatların tedbir amaçlı ertelendiği öğrenildi.

Yangın, bugün saat 11.00 sıralarında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin alt katında bulunan elektrik panosunda çıktı. İddiaya göre, patlama sesini duyan vatandaşlar paniğe kapılarak dışarı kaçmaya başladı. Dumanları fark eden hastane görevlileri durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri hastanedeki vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü. Hastanenin birçok katına yayınlan dumanlar tahliye edildikten sonra dışarda bekleyen hastalar ve vatandaşlar tekrar içeri alındı. Öte yandan bazı hastaların ameliyatı da tedbir amaçlı iptal edildi.

'PATLAMA SESİ GELDİ'

Hastanede tedavi gören Muhammet Esmer, "Röntgen çekimi için eksi 1 katına indik. Bir patlama sesi geldi. Millet panikleyince biz de eşyaları almak için yukarı çıktık. Kadın doğum bölümünde bayağı zehir gibi bir şey kokuyordu, duman dolmuştu. Zaten anında elektriği kesip direkt milleti çıkarmaya başladılar. Birazdan da ameliyatlara devam edecekler. Servisleri boşalttılar, kimseye bir şey olmadıö dedi.

'AMELİYATIMIZ İPTAL EDİLDİ'

Hastaneye ameliyat olmaya geldiğini belirten Murat Özmemiş, "Ameliyat için sıranın gelmesini bekliyorduk, cerrahi bölümündeydik. Bir alt katta doğumhanenin olduğu bölümde bir de ameliyathanenin olduğu bölümde kablodan yangın çıktı, önce ufak bir duman geldi ama duman böyle ciddi bir şekilde yoğunlaşmaya başladı, koku falan. Bizi tedbir amaçlı beklettiler. Odalardan da çıkarttılar ama baktılar yangını kontrol altına aldılar almadılar çok böyle belirgin olmayınca, bizi komple dışarıya çıkarttılar. Yangın şu anda kontrol altına alındı zaten ama tedbir amaçlı bizim ameliyatımız iptal edildi. Ameliyathaneden çıkan hastalar vardı onları biraz beklettiler yine tedbir amaçlı hemen yukarıya çıkartmadılar. Bildiğim kadarıyla öyle çok yoğun bir şekilde etkilenen yok, ciddi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Esenyurt Hastanesinde Yangın Paniği - Son Dakika

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