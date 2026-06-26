Esila'nın Mikrotia Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Esila'nın Mikrotia Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Esila\'nın Mikrotia Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
26.06.2026 10:17
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8 yaşındaki Esila Yetim, mikrotia ameliyatını başarıyla geçirdi ve tedavi süreci başladı.

Eskişehir'de sağ kulağında mikrotia bulunan ve girdiği 12 saatlik ameliyatı başarıyla atlatan 8 yaşındaki Esila Yetim'in tedavi süreci başladı.

Esila Yetim, kulak kepçesinin doğuştan tam gelişmemesi, küçük kalması veya hiç oluşmaması olarak tanımlanan mikrotia anomalisi ile dünyaya geldi. Kulağının farklı görünümü sebebiyle kendisini kötü hisseden Esila, Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanlığı'nın desteğiyle 23 Haziran 2026 tarihide ameliyat oldu. Yaklaşık 12 saat süren operasyonu başarıyla atlatan küçük kızın tedavisi şu anda Konya'da devam ediyor.

"İki ay sonra yüzü gülen bir çocuk olarak dönüş yapacak"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, "Birçok gönüllüyle beraber minik Esila'nın tedavi sürecinin en büyük, en zorlu kısmını 12 saatlik süren bir ameliyatla atlatmış bulunuyoruz. Artık iki ay boyunca birebir hekim kontrolünde Konya'da tedavisi devam edecek. İnşallah iki ay sonra aramıza hayalleri değişmiş, yüzü gülen, güzel bir çocuk olarak dönüş yapacak. Büyük bir organizasyon, gerçekten herkesin yürekten destek olduğu, sonuçta 7-8 yaşında bir kız çocuğunun hayallerini böyle zorlayan, artık akran zorbalığının hat safhaya ulaştığı bir aşamada bize denk gelmesi. Çok mutluyuz, çok gururluyuz" dedi.

"Plastik cerrahinin en zor ameliyatlarından bir tanesi"

Yapılan operasyonla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Osman Akdağ, "Kulak kepçesinin iki çeşit ameliyatı var. Biri estetik amaçlı olan ameliyatlar, yani kepçe kulak dediğimiz ameliyat. Bir diğeri de kulak kepçesinin doğuştan olmadığı durumlar var, biz buna mikrotia diyoruz. Asıl sosyal alandaki önem arz eden durum bu. Mikrotia ya da küçük kulak diyoruz. Bu durumlarda ameliyatın yapılması gerekir. Özellikle okul çağında, okula ilk başlayan çocuklarda hem akran zorbalığı hem de çevresine adaptasyon açısından görsellik çok önemli. Bu çocuklarda etrafında bu durumdan etkilenmemesi için mümkünse okulun ilk yıllarında, belki de okula başlamadan önce bu ameliyatın yapılması gerekiyor eğer sağlık durumu buna uygunsa. ve bu ameliyat sonrasında çocuklarda hem kendine güven hem gelişimsel hem de diğer sosyal açılardan inanılmaz bir avantaj sağlar bu ameliyatlar. Maalesef çok zor bir ameliyat. Plastik cerrahinin uzak ara en uzun ve en zor ameliyatlarından bir tanesi. 9-10 saat civarında sürüyor. Tek seanslı bir ameliyat olarak yapıyorum. Farklı teknikler var ama benim ameliyat tekniğim yaklaşık 9-10 saat süren, iki gün hastanede yatması gereken bir ameliyat ve yaklaşık 20 gün boyunca yakın takip altında olması gerekiyor bu hastaların. Dört aylık bir iyileşme dönemi var" şeklinde konuştu.

"Bir dönem okula gitmek istemedi"

Çocuklarının bu durumdan psikolojik olarak etkilendiğini anlatan Elif Yetim, şunları söyledi:

"Saç toplattırmak istemiyordu, kulağını sürekli saklıyordu, rahatsız oluyordu, bakılmasını istemiyordu. Bir dönem okula gitmek istemedi. Bir dönem, 'Neden bu şekilde yaratıldım?' diye sorguladı. Özellikle kardeşi olduktan sonra, 'Neden benim kulağım böyle değil? Sizin hepinizin kulağı var, benim neden yok?' diye psikolojik olarak bir zorlu süreç yaşadık açıkçası. Çocukların zorbalığı malum bu devirde daha fazla. Çocukların bakmasından çok rahatsız oluyordu. Bakıp gülen, 'Senin kulağın nerede?' diye soran çocuklar oluyordu. O yüzden çok etkilendi. Zaten doğduğunda doktorlar, 7 yaşında ameliyat olunacağı söylemişti. Kendisi de çok istediği için ameliyat kararı aldık. Çocuğumun yüzünü, benim yüzümü güldürdükleri için çok mutluyum"

Baba Rafet Yetim ise, Sağlık-Sen'e teşekkür ederek, "Allah razı olsun, haklarını helal etsinler. Çok sağ olsunlar, bizi çok mutlu ettiler. Onlar için duacıyız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Esila'nın Mikrotia Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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