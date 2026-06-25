Yüksekova'da Kurt Saldırısı: 50 Küçükbaş Telef Oldu - Son Dakika
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Yüksekova'da Kurt Saldırısı: 50 Küçükbaş Telef Oldu

25.06.2026 14:17
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köylere ait sürüye kurtlar saldırdı, 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlarken kurtların saldırdığı sürüdeki 50 küçükbaş telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde Dilektaşı (Manis) köyünün Sasi mezrasında meydana geldi. Tüm köylere ait ortak sürünün gece saatlerinde mezrada konuşlandığı sırada, bölgeye inen aç kurt sürüsü koyunların arasına daldı. Karanlığın ve sisin etkisiyle sürüye saldıran kurtlar, 50'ye yakın küçükbaşı telef etti. Saldırı esnasında panikleyen sürü çevreye dağılırken, yaklaşık 30 koyun ise yaralandı veya dağlık alanda kayboldu.

"KÖYLELER SEFERBER OLDU"

Gece yarısı sürüden gelen sesler ve köpeklerin havlaması üzerine durumdan şüphelenen çobanlar ve köy sakinleri, hemen mezra alanına koştu. Kurtları bölgeden uzaklaştırmayı başaran köylüler, gün ağarınca arazide arama kurtarma çalışması başlattı. Yaralı hayvanlar için Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verilirken, kaybolan hayvanların bulunması için bölgedeki dağlık ve engebeli arazide çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ÇİFTÇİLER KURT POPÜLASYONUNDA ŞİKAYETÇİ

Köy sakinleri bölgede son zamanlarda kurt popülasyonunun arttığı ve özellikle gece saatlerinde hayvancılıkla geçinen köylülerin büyük tedirginlik yaşadığını belirtti. Telef olan hayvanlar nedeniyle köy halkının maddi zararının büyük olduğu ifade edildi. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da Kurt Saldırısı: 50 Küçükbaş Telef Oldu - Son Dakika

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