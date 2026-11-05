Eskişehir'de organ bağışı kortejinde 128 hastanın nakil beklediği vurgulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de organ bağışı kortejinde 128 hastanın nakil beklediği vurgulandı

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Eskişehir\'de organ bağışı kortejinde 128 hastanın nakil beklediği vurgulandı
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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası'nda Porsuk Çayı kenarında kortej düzenleyerek organ bağışına dikkat çekti. Etkinlikte konuşan İl Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Türkiye'de yaklaşık 32 bin, Eskişehir'de ise 128 hastanın nakil beklediğini söyledi.

Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Porsuk Çayı kenarındaki Adalar mevkiinde bir kortej yürüyüşü düzenlendi.

Eskişehir'de toplumsal bilinci artırmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Acil Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Op. Dr. Ersin Işıldı'nın yanı sıra kentte görev yapan çok sayıda hekim, hemşire, acil sağlık personeli ve sağlık meslek lisesi öğrencileri kortejde yer aldı.

"Organ bağışı hayat kurtarır"

Kortej, ellerde taşınan dikkat çekici pankartlar, atılan coşkulu sloganlar ve acil sağlık hizmetlerinin simgesi olan ambulansların siren sesleri eşliğinde ilerledi. Yürüyüş boyunca 'Organ bağışı hayat kurtarır' sloganları yankılanırken, çevredeki vatandaşlar da siren sesleri ve pankartlar eşliğinde gerçekleşen farkındalık hareketine alkışlarıyla destek verdi. Etkinlikte organ bağışının önemine ilişkin sayısal verileri paylaşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici; "Türkiye genelinde yaklaşık 32 bin kişi organ nakli bekliyor. Bu hastaların yaklaşık 26 binini böbrek nakli bekleyenler oluştururken, ülke genelinde yaklaşık 650 çocuk hastamız bulunuyor. 2025 yılında organ nakli beklerken 4 bin 674 hastamızı kaybettik. Eskişehir'de ise 125'i böbrek, 3'ü karaciğer nakli bekleyen toplam 128 hastamız var. Türkiye canlıdan organ naklinde dünyada ilk sıralarda ancak kadavra bağışlarını artırmamız şart. Bizler kadim şefkat kültürüne sahip bir toplum olarak organ bağışını da rahatlıkla artırabiliriz" dedi.

"Organ bağışında bulunarak bir cana umut olun"

Konuşmasının devamında e-Nabız üzerinden yapılan çağrının altını çizen Doç. Dr. Yaşar Bildirici, vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ederek şunları kaydetti:

"Eğer Türkiye'nin en akıllı, en zeki ili olarak biliyorsak kendimizi, lütfen organlarımıza, organ bağışlığına daha hassas davranalım. Eskişehir'i en üst düzeylere taşıyalım. Ben öldükten sonra benim organlarım hiçbir işe yaramayacak ama bir annenin ya da bir babanın hayatına dokunacaksınız. Lütfen sizden ricam; e-Nabız üzerinden, e-Devlet üzerinden rica ediyorum organ bağışımızı yapalım ve veri sistemde hem e-Nabız'da hem e-Devlet'te bir vekil atıyorsunuz. Bu vekillerinizle mutlaka görüşün. Ben öldükten sonra senden ricam; benim organlarım kim ne derse desin, benim organlarımı bağışla diye kendisinden ricada bulunun. Bizim en büyük sıkıntımız beyin ölümü tespiti değil, beyin ölümü tespit edilen vatandaşlarımızın daha sonrasında aile bireylerinin organlarımızı bağışlamaması. O yüzden kuralımız çok basit; hayattayken bu irademizi verelim ve varislerimizle birlikte bunu belirleyelim. Tüm Eskişehir'den ricamdır, organ bağışında bulunarak bir cana umut olun."

Hayat hikayesini anlattı

Programda kendi hayat hikayesini ve nakil sürecini paylaşan Muhtaçlara Sağlık Birimi Sorumlusu Selahattin Demir ise annesinin bağışıyla yeniden hayata tutunduğunu belirterek; "Annem bir saniye bile düşünmeden, 'Benim böbreğim oğlum artık sende yaşasın' dedi. Hayat, paylaşıldıkça ve başkalarına aktarıldıkça anlam kazanıyor. Gelin organ bağışını yalnızca belirli tarihler arasında konuşmayalım, ön yargıları birlikte yıkalım ve bir cana umut olalım" diye konuştu.

Program, katılımcıların açtığı farkındalık pankartları eşliğinde çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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