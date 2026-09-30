Eskişehir\'de SGK personeli sigarayı bırakma süreci ve poliklinik hizmetini öğrendi

Eskişehir'de SGK personeli sigarayı bırakma süreci ve poliklinik hizmetini öğrendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda SGK personeline sigara bağımlılığı ve bırakma süreci eğitimi verildi. Eğitimde, personelin kendi kurumunda ulaşabileceği yerinde sigara bırakma polikliniği hizmetiyle danışmanlık ve tedavi süreçleri anlatıldı.
Eskişehir'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü personeline, sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma sürecine ilişkin eğitim verildi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, "Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği Hizmeti" anlatıldı.
Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Dr. Pakize Gizem Topçu tarafından verilen eğitimde, tütün kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma süreci hakkında bilgi aktarıldı.
Katılımcılara, sigarayı bırakmak isteyen kişilere sunulan danışmanlık ve tedavi hizmetleri de anlatıldı.
Eğitimde ayrıca, yerinde sigara bırakma polikliniği hizmetinin, kişilerin görev yaptıkları kurum içerisinde ulaşılabilir sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi açısından önemi değerlendirildi.
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