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Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

04.10.2021 18:26

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, okula girmek isteyen aşısız velilerin, 2 doz aşı olmayan; üniversite öğrencileri ve personeli ile yurtlarda kalan öğrenci ve görevli personelin negatif PCR testi zorunluluğunu kaldırdı.

Eskişehir İl Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 salgını ile mücadelede yeni kararlar aldı. Kurul, yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce yayımlanan 39 numaralı kurul kararlarında 7, 9 ve 10'uncu maddeleri iptal etti.

ÜNİVERSİTELİLER İÇİN PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

İptal edilen maddelerde, ilk ve orta öğretim kurumlarında yüz yüze öğrenim gören öğrenci velilerinin aşısız olması ve okula girmek istemesi halinde talep edilen negatif PCR testi getirme zorunluluğu kaldırıldı. Aynı karar 2 doz aşısını tamamlatmayıp yüz yüze öğrenim gören ve yurtlarda kalan üniversite öğrencileri ile görevli personel için de geçerliydi.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 39 numaralı kararlarında yer alan iptal ettiği kararlar ise şöyle:

  • "Tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin velilerinden eğitim kurumlarına girmek istemeleri halinde aşı olmayan kişilere 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine, bu çerçevede HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise eğitim kurumlarına girişlerine müsaade edilmemesine,"
  • "İlimizde yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinden ve yükseköğretim kurumlarında görevli tüm personelden Covid-19 aşılarını 2 doz olarak tamamlatmayanlara 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine, bu çerçevede HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise eğitim kurumlarına girişlerine müsaade edilmemesine, öğrencilere ve personele düzenli olarak PCR testi yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda uygulamanın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Üniversite yönetimlerince yapılmasına,"
  • "Tüm resmi ve özel yükseköğretim yurtlarında kalan öğrencilerden ve bu yurtlarda görevli tüm personelden Covid-19 aşılarını 2 doz olarak tamamlatmayan kişilere 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine, bu çerçevede HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise yurtlara girişlerine müsaade edilmemesine, gerekli tedbirlerin alınması hususunda uygulamanın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."
Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Hıfzıssıhha Kurulu, Üniversite, Eskişehir, PCR Testi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
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