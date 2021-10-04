Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

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Eskişehir İl Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 salgını ile mücadelede yeni kararlar aldı. Kurul, yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce yayımlanan 39 numaralı kurul kararlarında 7, 9 ve 10'uncu maddeleri iptal etti.

ÜNİVERSİTELİLER İÇİN PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

İptal edilen maddelerde, ilk ve orta öğretim kurumlarında yüz yüze öğrenim gören öğrenci velilerinin aşısız olması ve okula girmek istemesi halinde talep edilen negatif PCR testi getirme zorunluluğu kaldırıldı. Aynı karar 2 doz aşısını tamamlatmayıp yüz yüze öğrenim gören ve yurtlarda kalan üniversite öğrencileri ile görevli personel için de geçerliydi.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 39 numaralı kararlarında yer alan iptal ettiği kararlar ise şöyle: