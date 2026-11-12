FDA'nın son uyarısı GLP-1 ilaçlarda göz sağlığı risklerini yeniden gündeme taşıdı - Son Dakika
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FDA'nın son uyarısı GLP-1 ilaçlarda göz sağlığı risklerini yeniden gündeme taşıdı

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FDA\'nın son uyarısı GLP-1 ilaçlarda göz sağlığı risklerini yeniden gündeme taşıdı
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FDA'nın son uyarısı, GLP-1 etkili ilaçların göz sağlığına olası etkilerini yeniden gündeme getirdi. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Dilek Zorlu, NAION'un tek gözde ani ve ağrısız görme kaybına yol açabildiğini, belirtilerde uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.

Son dönemde zayıflama ve diyabet tedavisinde kullanılan GLP-1 etkili ilaçların olası göz sağlığı riskleri, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) son uyarısıyla yeniden gündeme geliyor. Bu kapsamda dikkat çekilen non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION), görme sinirinin kanlanmasının bozulmasıyla ortaya çıkabilen ve kalıcı görme kaybına neden olabilen bir hastalık olarak öne çıkıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Dilek Zorlu, çoğunlukla tek gözde aniden gelişen ve ağrıya eşlik etmeyen görme kaybının NAION'un en önemli belirtileri arasında bulunduğunu belirterek hastalığın erken fark edilmesinin önemine dikkat çekti.

NAION'un görme sinirinin ön bölümünü etkileyen bir hastalık olduğunu belirten Medicana Çamlıca Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Dilek Zorlu, hastalığın oluşum mekanizmasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Görme siniri, gözde oluşan görüntüye ait bilgileri beyne ileten temel yapıdır. Bu sinirin göz küresine girdiği bölgede kan dolaşımının azalması, sinir dokusunun yeterli oksijen alamamasına ve hasar görmesine neden olabilir. Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati olarak adlandırılan NAION'da da bu bölgede gelişen dolaşım bozukluğu görme fonksiyonunu etkiler. Hastalık genellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde görülür ve çoğunlukla tek gözde ortaya çıkar. En önemli özelliklerinden biri ise görme kaybının genellikle ağrısız gelişmesidir."

'SABAH UYANDIĞINIZDA GÖRME KAYBI FARK EDEBİLİRSİNİZ'

NAION'un bazı hastalarda sabah uyanıldığında fark edildiğini belirten Op. Dr. Dilek Zorlu, belirtilerin yalnızca görme keskinliğinde azalmayla sınırlı olmadığını ifade etti. Görme alanının belirli bölümlerinde karanlık veya gölgeli alanların oluşabileceğini belirten Op. Dr. Dilek Zorlu, hastaların bazen görüşlerinin üst ya da alt kısmında perde inmiş hissi tarif edebildiğini söyledi.

Hastalığın belirtilerinin kişiden kişiye değişebildiğine dikkat çeken Op. Dr. Dilek Zorlu, tek gözde bulanık görme, ani görme azalması, görme alanında eksiklik ve renkleri algılamada farklılıkların da görülebileceğini belirtti. Görme kaybının şiddetinin değişebildiğini kaydeden Op. Dr. Dilek Zorlu, bazı hastalarda görme alanının belirli bir bölümünün etkilenirken bazılarında merkezi görmenin de azalabildiğini aktardı.

'DİYABET VE UYKU APNESİ, RİSKİ ARTIRABİLİYOR'

NAION gelişiminde damar sağlığını etkileyen hastalıkların ve bazı anatomik özelliklerin rol oynayabildiğini belirten Op. Dr. Dilek Zorlu, diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterolün önemli risk faktörleri arasında bulunduğunu ifade etti. Uyku apnesi, sigara kullanımı, kansızlık ve böbrek hastalıklarının da hastalıkla ilişkili olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Dilek Zorlu, özellikle damar dolaşımını etkileyen sağlık sorunlarının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bazı bireylerde görme sinirinin göz içindeki yerleşiminin doğuştan daha sıkışık olabildiğini belirten Op. Dr. Dilek Zorlu, bu anatomik yapının da NAION açısından yatkınlık oluşturabileceğini kaydediyor. Bu nedenle hastalığın yalnızca tek bir nedene bağlanamayacağını, kişinin genel sağlık durumunun ve eşlik eden risk faktörlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

'NAION KALICI HASARA NEDEN OLABİLİR'

NAION tanısının hastanın şikayetleri ve ayrıntılı göz muayenesiyle değerlendirildiğini belirten Op. Dr. Dilek Zorlu, göz dibi muayenesinin yanı sıra görme alanı testi ve optik koherens tomografi (OCT) gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldığını aktardı. Gerekli durumlarda benzer belirtilere yol açabilen diğer göz ve nörolojik hastalıkların dışlanması için ek incelemeler yapılabildiğini belirtti.

NAION tedavisinde görme kaybını kesin olarak geri döndürdüğü kanıtlanmış standart bir tedavi yöntemi bulunmadığının altını çizen Op. Dr. Dilek Zorlu; hastalığın seyrinin kişiden kişiye değişebildiğini ifade ederek, görme sinirinde meydana gelen hasarın kalıcı olabileceğini, bazı hastalarda ise zaman içerisinde kısmi görme iyileşmesi görülebildiğini belirtti.

Tedavi ve takip sürecinde eşlik eden risk faktörlerinin kontrol altına alınmasının önemine değinen Op. Dr. Dilek Zorlu, diyabet ve hipertansiyonun düzenli takibi, kolesterol kontrolü, sigaranın bırakılması ve uyku apnesi gibi sorunların değerlendirilmesinin hastaların genel damar sağlığı açısından önem taşıdığını vurguladı.

'ANİ GÖRME KAYBINDA ZAMAN KAYBETMEYİN'

Tek gözde aniden gelişen görme azalması, bulanıklık veya görme alanında karanlık bir bölge oluşmasının mutlaka ciddiye alınması gerektiğini belirten Op. Dr. Dilek Zorlu, bu belirtilerin yalnızca NAION'a bağlı olmayabileceğini, farklı ve acil müdahale gerektiren hastalıkların da habercisi olabileceğini ifade etti. Özellikle ağrı olmamasının yanıltıcı olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Dilek Zorlu, ani görme kaybı yaşayan kişilerin beklemeden göz hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: DHA
Göz HastalıklarıGüncelSağlıkFDASon Dakika

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