Futbol Sevgisiyle Hayata Döndü

20.02.2026 11:55
Kalp hastalığına rağmen futbol sahalarına dönen 13 yaşındaki Bilal, sevinçle kramponlarını giydi.

İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle sevdiği futbola ara vermek zorunda kalan 13 yaşındaki Bilal Tufan Arslan, yaklaşık 2 yıldır beklediği güzel haberi doktorunun krampon ve top hediyesiyle aldı.

Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Arslan, 24 Mayıs 2024'te halsizlik ve ateş şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine başvurdu.

Hastanenin çocuk kardiyoloji kliniği eğitim sorumlusu Prof. Dr. Timur Meşe tarafından muayene edilen Arslan'ın kalbinde iki aort damarının yapışık olduğu, bir kapakçıkta enfeksiyona bağlı delik bulunduğu belirlendi.

Doktoru, futbol oynamayı çok seven çocuğa bir süre yeşil sahalardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Geçen ağustosta ameliyata alınan Arslan'ın yapışık olan aort damarları ayrıldı, kalp kapakçığındaki 9 milimetrelik delik de kalp zarından yapılan yamayla kapatıldı.

Prof. Dr. Meşe'nin tüm uyarılarına uyan Arslan, son kontrolde kalp fonksiyonlarının futbol oynamasına izin verecek şekilde normale döndüğü haberini aldı.

Arslan'ın futbol sevgisini bilen Meşe, hastasına güzel haberi futbol topu ve krampon hediyesiyle birlikte verdi. Sevindirici haberin ardından Meşe ve Arslan, kardiyoloji servisi önünde bir süre futbol oynadı.

"Bugün kendimi maçtaymış gibi hissettim"

Bilal Tufan Arslan, AA muhabirine, rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşadığını, en çok da futbol oynayamadığı için üzüldüğünü söyledi.

İkiz kardeşi Halil İhsan Arslan ile birlikte Güzelbahçe Belediye spor'un altyapısında futbol oynamaya başladığında rahatsızlığının ortaya çıktığını anlatan Arslan, "Bugün hastaneye geldiğimde Timur hocam bana 'Artık profesyonel maçlarda oynayabilirsin.' dedi. Ben de mutlu oldum. Ondan sonra futbol oynadık. Mutlu oldum. Bugün kendimi maçtaymış gibi hissettim. Biraz heyecanlandım." diye konuştu.

Arslan, futbolu çok sevdiğini belirterek, "Futbol oynadığım zaman enerjim yerime geliyor. Hedefim, milli takımda oynamak." dedi.

Anne Müzeyyen Arslan da oğlunun iyileşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Futbolu seviyor, yeniden futbol oynaması da onu ve bizi sevindirdi. Hocaları, arkadaşları ve ikizi onun sahalara çıkmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

"Mutluluğu yüzünden okunuyor"

Prof. Dr. Timur Meşe ise Arslan'ın ameliyat olacağını öğrendiğinde üzüldüğünü, kendisiyle konuşarak ona ameliyattan sonra sahalara dönüş yapabileceğini söylediğini aktardı.

Hastanın süreçte tüm uyarılara özen gösterdiğini vurgulayan Meşe, şöyle konuştu:

"Aradan geçen 1,5 yılda düzenli olarak kontrollere geldi. Oldukça sıkıntılı dönemleri atlattı. Artık hazır, yavaş yavaş spor sahalarına dönerek kendini gösterecek. Başarılı olacağına inanıyorum. Top oynarken bize güzel hareketlerini gösterdi, unutmamış. Herhalde hızla adapte olacak. Mutluluğu yüzünden okunuyor. Biz de çok sevindik."

Meşe, spor yapan çocuk ve gençlerde kalp kontrolünün önemli olduğunu, birçok kalp hastalığının erken teşhisle tedavi edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kalp Yetmezliği, Hastane, Futbol, Sağlık, İzmir, Son Dakika

