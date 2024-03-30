Gaziantep Şehir Hastanesi 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmet verdi - Son Dakika
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Sağlık

Gaziantep Şehir Hastanesi 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmet verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Gaziantep Şehir Hastanesi, 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti sunarak rekor kırdı. Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan hastanede birçok farklı bölümde hizmet verilmektedir.

30.03.2024 18:58
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Gaziantep Şehir Hastanesi 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmet verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan hastaneden rekor sağlık hizmeti

7,5 ayda 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmet

GAZİANTEP - Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi, açılışından bugüne geride kalan 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmet verdi.

Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hizmet verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden bugüne geride kalan 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 hastaya sağlık hizmet verdiğini açıkladı.

"1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti sunuldu"

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin sağlık hizmeti rakamsal verilerini sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep Şehir Hastanesi, açılışından itibaren yaklaşık 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti sundu. 25 bin hastamız hastanede yatarak tedavi gördü. 300 bin üzerinde hastamız acil hizmetlerinden faydalandı. Hastanede 35 bin cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Kalp merkezinde 10 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi. Perinatoloji merkezi 700 hastaya umut oldu. Toplam 4 bin canlı doğum ile bebekler ailelerine sağlık ve sıhhatlı bir şekilde kavuşturuldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Hiperbarik, Getat Merkezi, Yanık Ünitesi, Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Perinatoloji Merkezi, Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi, son teknoloji Tomoterapi ve Brakiterapi cihazlarıyla hizmeti sunuluyor. Hastanede Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Kalp Damar Merkezi ve Faz 1 Araştırma Merkezi de yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Gaziantep Şehir Hastanesi 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmet verdi - Son Dakika

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