Gaziantep Şehir Hastanesi 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmet verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan hastaneden rekor sağlık hizmeti
7,5 ayda 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmet
GAZİANTEP - Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi, açılışından bugüne geride kalan 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmet verdi.
Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hizmet verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden bugüne geride kalan 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 hastaya sağlık hizmet verdiğini açıkladı.
"1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti sunuldu"
Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin sağlık hizmeti rakamsal verilerini sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep Şehir Hastanesi, açılışından itibaren yaklaşık 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti sundu. 25 bin hastamız hastanede yatarak tedavi gördü. 300 bin üzerinde hastamız acil hizmetlerinden faydalandı. Hastanede 35 bin cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Kalp merkezinde 10 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi. Perinatoloji merkezi 700 hastaya umut oldu. Toplam 4 bin canlı doğum ile bebekler ailelerine sağlık ve sıhhatlı bir şekilde kavuşturuldu" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri
Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Hiperbarik, Getat Merkezi, Yanık Ünitesi, Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Perinatoloji Merkezi, Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi, son teknoloji Tomoterapi ve Brakiterapi cihazlarıyla hizmeti sunuluyor. Hastanede Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Kalp Damar Merkezi ve Faz 1 Araştırma Merkezi de yer alıyor.
Son Dakika › Sağlık › Gaziantep Şehir Hastanesi 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmet verdi - Son Dakika
ABD'de kürtaj karşıtı doktorlar ve eylemcilerin, güvenlik kaygıları yüzünden kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağına karar verilecek. Kürtaj hapı ABD'de yasal olmasına rağmen, kürtaj karşıtı gruplar tarafından erişimin kısıtlanması için dava açıldı. Kararın Haziran sonunda alınması bekleniyor. Haberde ayrıca kürtajın dünya genelindeki yasal durumu ve mifepristonun kullanımıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.
ABD'de kürtaj karşıtı doktorlar ve eylemcilerin, güvenlik kaygıları yüzünden kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağına karar verilecek. Kürtaj hapı ABD'de yasal olmasına rağmen, kürtaj karşıtı gruplar tarafından erişimin kısıtlanması için dava açıldı. Kararın Haziran sonunda alınması bekleniyor. Haberde ayrıca kürtajın dünya genelindeki yasal durumu ve mifepristonun kullanımıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.
Fatih'te bir araya gelen bazı hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi üyeleri, Divan Yolu Caddesi'ndeki 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanarak pankart açtı. Grup, Ayasofya Camisi Meydanı'na yürüyerek İsrail'in saldırılarını protesto etti. Açıklama yapan Dr. Akif Şakiroğlu, adaletin hakim olacağı zamana hazırlık yapılması gerektiğini belirtti ve boykota, yürüyüşe ve eyleme devam çağrısında bulundu.
Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde oy kullanmak isteyen, ancak tek başına gitme imkanı olmayan vatandaşlar için iş başında olacak.
Muğla Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen iftar programında Yeşilay gönüllüleri bir araya geldi. Yeşilay'ın 104 yıldır bağımlılıklarla mücadele ettiğini vurgulayan Yeşilay Muğla Şubesi Başkanı Şenol Şengür, Yeşilay'ın tüm dünyada örnek bir cemiyet olduğunu belirtti. Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Ümit Ülkü ise Yeşilay'ın 97 ülkeye federasyon başkanlığı yaptığını ve bağımlılıkla ilgili her konuda destek verdiğini ifade etti.
Tarsus Devlet Hastanesi'nde faaliyete geçen Koroner Anjiyografi Ünitesi, 5 kardiyoloji uzmanı, 9 hemşire ve 5 röntgen teknisyeniyle hizmet veriyor. Ünite sayesinde ilçeden merkez hastanelere sevklerin azalması bekleniyor. Hastalar artık özel hastanelere veya kent dışındaki hastanelere gitmek zorunda kalmayacaklar.
Sizin düşünceleriniz neler ?