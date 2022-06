Geçirdiği kaza sonrası nefes borusu tamamen tıkanan genç zorlu ameliyat ile sesine kavuştu

Geçirdiği trafik kazası sonrasında yoğun bakımda kalan 25 yaşındaki Berkay Kaynak'ın nefes borusu tamamen tıkanmıştı. Nefes alabilmesi için açılan trakeostomi sonrasında ise sesini de kaybeden Kaynak'ı tekrar hayata döndüren geçirdiği zorlu ameliyatı oldu. Nefes borusunun çok büyük kısmının tıkanması, üstelik tıkanmaya yol açan darlığın neredeyse ses tellerine dayanması nedeniyle vakanın diğer vakalardan çok farklı olduğunu vurgulayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sina Ercan, vakada teleskopik uç uca ekleme yöntemini ilk defa uygulayarak zorlu bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kamyon şoförlüğü yapan 1 çocuk babası Berkay Kaynak, İzmir'de trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kaynak, bacaklarındaki yaralanmalar nedeniyle ameliyat edilerek 9 gün yoğun bakımda kaldı. 45 günün ardından taburcu edildikten sonra ise onu tekrar hastaneye götüren yaşadığı nefes darlığı oldu. Yapılan değerlendirmeler sonrasında nefes alabilmesi için acil olarak trakeostomi (nefes borusuna boğazından delik açılarak plastik kanül yerleştirilmesi) işlemi uygulandı. Ancak bu işlemden sonra nefes borusu tamamen daralarak kapanan Kaynak konuşamaz hale geldi.

Sesini geri kazanmak isteyen Kaynak ve ailesi hemen tedavi araştırmalarına başladı. Ameliyatın riskli ve zorlu olmasına rağmen eşi ve kızıyla tekrar konuşabilmenin hayallerini kuran Kaynak, ameliyat olmaya karar verdi. Göğüs Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sina Ercan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla hem rahatça nefes alabilmenin hem de sesine tekrar kavuşarak eşi ve kızıyla konuşabilmenin mutluluğunu yaşadı.

"NEFES BORUSU SES TELLERİNİN HEMEN ALTINDAN TIKANMIŞTI"

Vaka ile karşılaştığında durumun çok dramatik olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Göğüs Cerrahisi AD Başkanı Prof. Dr. Sina Ercan şunları söyledi:

"Berkay'la ilk karşılaştığımızda yaşadığı kaza nedeniyle bacaklarındaki problem devam ediyordu. Bununla birlikte nefes alabilmesini sağlamak için trakeostomi açıldıktan sonra nefes borusunun üst bölümü tamamen kapanmıştı. Sesi çıkmadığı için konuşamıyor ve bu nedenle iletişim kuramıyordu. Tomografisini incelediğimizde ise diğer hastalardan çok farklı olduğunu gördük. Çünkü nefes borusu ses tellerine bir santimetreden yakın bir alanda düz bir duvar gibi kapanmaya başlamıştı. Dolayısıyla hastamızı normal nefesine kavuşturup trakeostomiden kurtarmaya çalışırken çok yakın seviyede yapılması gereken ek nedeniyle ses tellerinin fonksiyonlarını da korumak oldukça güç olacaktı."

"BÖYLE BİR VAKADA İÇ İÇE GEÇİREREK EK YAPMA YÖNTEMİNİ İLK DEFA UYGULADIK"

Böyle bir vakada ilk kez teleskopik ekleme yöntemini kullanarak ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Sina Ercan, sözlerine şöyle devam etti:

"Teleskopik yöntemle (trakea anastomozu) çok zor bir ameliyat yapıldı. Ses tellerinin hemen altında, bir santimden daha az bir mesafede, sanki düz bir duvar oluşmuşçasına nefes borusu kapanmıştı. Akciğer nakli gibi farklı ameliyatlarda uygulayabildiğimiz nefes borusunun teleskopik yöntemle iç içe geçirilerek tekrar eklenmesi tekniğini, burada bu tip bir vakada ilk kez uyguladık. Bu amaçla ses tellerinin hemen altında gırtlak bölümündeki kıkırdak yapıların içinde sağlam nefes borusunun getirilerek oturtulacağı hilal şeklinde yeni bir yatak oluşturduk. Sağlam nefes borusunu getirerek hemen ses tellerinin altına özel manevralarla ekledik. Bu da tam ameliyat öncesi planladığımız şekilde çok güzel bir sonuç verdi. Ameliyattan üç ay sonra çektiğimiz kontrol tomografilerinde nefes borusunun tüm bütünlüğünün korunduğunu ve sanki hiç ameliyat olmamış gibi bir anatomiye sahip olduğunu memnuniyetle gördük. Ses tellerine giden çok ince iki sinirin de böylesine zorlu bir ameliyattan hiç zarar görmeden çıkması ve Berkay'ın sesinin de tamamen normale dönmesi mutluluğumuzu daha da arttırdı."

"KAZA SONRASI YAKLAŞIK 6-7 AY KONUŞAMADIM"

Kaza sonrası büyük zorluklar çektiğini ifade eden Berkay Kaynak, "Çok uzun tedavi sürecim oldu. Kollarım, ayaklarım kırıktı. Ardından taburcu edildim. Ancak bu defa da nefes darlığı yaşamaya başladım. Nefes darlığım tedavi edilmeye çalışılırken her şey daha da kötüye gitti. Bu sefer de konuşamamaya başladım. Yaklaşık 6-7 ay konuşamadım. Bu süreçte Sina hocamızı bulduk. Uzun muayene ve incelemelerden sonra başarı şansının olduğunu fakat çok zorlu bir ameliyattan geçmem gerektiğini söyledi. Ben de kızım ve eşimle konuşabilmek için 'buna değer' diye düşünerek ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatın ikinci günü yoğun bakımdan çıktığımda, konuşabildiğimde ise 'oh be' dedim" şeklinde konuştu.

"SESİMİ DUYDUKLARINDAKİ MUTLULUKLARI GÖRMEYE DEĞERDİ"

Tedavi olmadan önce tedirginlik yaşadığını belirten Kaynak, "Hep sevdiğim şeyleri yapmaya çalışarak psikolojimi düzgün tutmaya çalıştım. Ömür boyu konuşamazsam ne yaparım ben diye düşündüm. Bu durumum kalıcı olsaydı benim içi hayat çok zor olurdu. Ameliyattan çıktığımda, telefonla ailemle görüntülü konuştuk. Yüzlerindeki mutluluğu ve heyecanı görünce içimden iyi ki ameliyat oldum dedim. Bu ameliyata girip iyileşeceğim, mutlu olacağım demiştim ve oldu da" dedi.

- İstanbul