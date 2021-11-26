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Genç memur bebeğini kucağına alamadan Covid-19'a yenik düştü - Son Dakika

Genç memur bebeğini kucağına alamadan Covid-19'a yenik düştü

26.11.2021 18:30

Genç memur bebeğini kucağına alamadan Covid-19'a yenik düştü Gümüşhane SGK İl Müdürlüğü'nde çalışan ve doğum izni için gittiği Adana'da Covid-19 hastalığına yakalanan 9 aylık hamile Vahide Bozer Yaman'ın vefatı iş arkadaşlarını yasa boğdu.

Genç memur bebeğini kucağına alamadan Covid-19'a yenik düştü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane SGK İl Müdürlüğü'nde çalışan ve doğum izni için gittiği Adana'da Covid-19 hastalığına yakalanan 9 aylık hamile Vahide Bozer Yaman'ın vefatı iş arkadaşlarını yasa boğdu.

Hamile olduğu için aşı olmadığı öğrenilen ve karnındaki bebeği sezaryenle alınan Vahide Bozer Yaman, çocuğunu kucağına alamadan Covid-19'a yenik düştü. Gümüşhane'de görev yaptığı işyerinde ise geriye sadece masasının üzerindeki çiçeği kaldı.

Gümüşhane Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ve ikinci çocuğuna hamile olan Yaman, doğum izni alarak Adana'ya gitti. Burada 2 hafta önce Covid-19 hastalığına yakalanan Yaman, Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süre önce durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırılan Yaman'ın karnındaki çocuğu sezeryan ameliyatıyla kurtarıldı.

Hasta yatağında kağıda yazarak oğlunun adını "Buğra" koyan Yaman, oğlunu sağ salim dünyaya getirdikten sonra durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Yaman'ın cenazesi bugün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Yukarıçiyanli köyünde toprağa verildi.

Bir kız ve bir erkek çocuk annesi Vahide Bozer Yaman'ın ölüm haberini alan SGK İl Müdürlüğü'ndeki mesai arkadaşları ise yasa boğuldu. Yaman'ın iş yerinde sürekli gülen yüzüyle hatırlandığını ve çok içten olduğunu söyleyen iş arkadaşları, Yaman'ın aralarından çok erken ayrıldığını ifade etti.

"3 yaşında bir kız çocuğu vardı"

Vahide Bozer Yaman'ın 3 yaşında bir kız çocuğu olduğunu ve 2'inci çocuğunun heyecanını yaşadığını dile getiren çalışma arkadaşı Selma Kartal, "Çok içten, sevecen, cıvıl cıvıl bir arkadaşımızdı. İşinde başarılı olmak için çok çaba sarf ediyordu. Öğrenme azmi vardı. 3 yaşında bir kız çocuğu vardı ve hamileydi. Ailesi yanına gitti doğumunu orada gerçekleştirecekti fakat Covid-19 nedeniyle hastaneye yattığını öğrendik. Sonrasında bebeğini sezeryanle aldılar, kendisi entübe oldu yaklaşık 2 hafta sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Çocuğunu göremedi. Tabi ki her anne gibi hayalleri vardı, çok gençti çok üzgünüz" diye konuştu.

"Çocuğunun ismini sormuşlar kendisine kağıda Buğra ismini yazmış ve vermiş"

Bebeğini sezaryenle alındıktan sonra kucağına alamadığını sadece fotoğrafının gösterildiğini söyleyen çalışma arkadaşı Hilal Kandemir ise bebeğine koyulmasını istediği Buğra ismini kağıda yazıp verdiğini belirterek, " Ben buraya gelmeden önce de bir arkadaşım vasıtası ile onu tanıyordum. İyiydik, çok samimiydik. Burada sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Kötü haberi alınca yıkıldık. 3-3,5 yaşlarında bir çocuğu vardı 2'inci çocuğuna hamileydi. Memleketine doğum iznine gidince koronaya yakalandı, orada da yenik düştü. Bebeğini kurtardılar, orada telefondan fotoğrafını göstermişler sadece bebeğini göremedi. Çocuğunun ismini sormuşlar kendisine kağıda Buğra ismini yazmış ve vermiş. Zaten göreve yeni başlamıştı, 2'inci çocuğunun da hyecanını yaşıyordu, onunla ilgili planlar yapıyordu. Kendisi erken ayrıldı aramızdan çok üzüldük" diye konuştu.

"Burada üçümüz beraber çok iyi arkadaşlardık"

Çok iyi bir arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Firdevs Kasım ise "Burada üçümüz beraber çok iyi arkadaşlardık çok kısa süre birlikte olmamıza rağmen beklemiyorduk, yeneceğini düşünüyorduk. İlk aradığımızda çok iyiydi. Bana soruyordu sen nasıl geçirdin, seni arar sorarım diye. Zaten bu süreçte de ailesine bulaşmaması için başka bir yere gitmişler. 4'üncü 5'inci gününde hastaneye kaldırılmış. Burada özel bir hastanede sezeryanle çocuğu alındıktan sonra Adana Şehir Hastanesine sevk edilmiş. Oradan sonra entübe oldu zaten, bu sabahta hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

Genç memur bebeğini kucağına alamadan Covid-19'a yenik düştü
Genç memur bebeğini kucağına alamadan Covid-19'a yenik düştü
Genç memur bebeğini kucağına alamadan Covid-19'a yenik düştü
Genç memur bebeğini kucağına alamadan Covid-19'a yenik düştü

Sosyal Güvenlik Kurumu, Koronavirüs, Doğum, Memur, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Genç memur bebeğini kucağına alamadan Covid-19'a yenik düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç memur bebeğini kucağına alamadan Covid-19'a yenik düştü - Son Dakika
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