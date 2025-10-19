Gencay'ın Zaferi İçin Balonlar Havada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Gencay'ın Zaferi İçin Balonlar Havada

19.10.2025 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de lösemiyi yenen Gencay Demir için stadyumda yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

ÇANAKKALE'de, 6 yaşında yakalandığı lösemi hastalığını 5 yıl sonra yenen Gencay Demir (11) için stadyumda amatör küme maçı öncesi yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Çanakkale'de yaşayan Gencay Demir için 6 yaşındayken Lösemi teşhisi konuldu. Aradan geçen 5 yılın ardından minik Gencay, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Bugün ise Çanakkale Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çanakkalespor-Kepezspor maçı öncesi 18 Mart Atatürk Stadyumu'nda yüzlerce balon Gencay için gökyüzüne bırakıldı.

'HER GÜN ACILAR ÇEKTİM'

Gencay Demir, etkinliğin ardından açıklamalarda bulunarak çok mutlu olduğunu söyledi. Demir, "Çok zor bir hastalığı atlattım. Her gün acılar çektim, ağladım. Zar zor dayandım ama hastalığı yendim. İnşallah benim gibi hasta olan çocuklarda hastalığı yener. Herkes mutlu olsun istiyorum. Bu etkinliği çok istiyordum. Beni kırmayıp bu etkinliği gerçekleştirdiler. Çok mutluyum" dedi.

'6 YAŞINDA BAŞLADI, 5 YILDIR MÜCADELE VERİYORDUK'

Anne Zehra Demir, çocuğunun kanseri yendiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Çok heyecanlıyız. Kanseri biz yendik. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Hastalık süreci zor geçti. Ama biz atlattık. 6 yaşında başladı, 5 yıldır mücadele veriyorduk" dedi.

'BİR TÜP KANLA BİR ÇOCUĞUN HAYATI KURTULUR'

Hastalığın çok zorlu olduğunu söyleyen baba Fahrettin Demir ise şöyle konuştu:

"Allah hiçbir anneyi, babayı evladıyla sınamasın. İnsanlardan tek istediğim, bir tüp kanı bir çocuktan esirgemesinler. Bir tüp kanla bir çocuğun hayatı kurtulur. Belki ilerideki bir cumhurbaşkanını kurtarmış olacaklar."

Kaynak: DHA

Çanakkale, 18 Mart, Lösemi, Lösemi, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gencay'ın Zaferi İçin Balonlar Havada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım
Fenerbahçe, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi Fenerbahçe, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi
Genç gelin, nikah töreninde en önemli bilgiyi unuttu Genç gelin, nikah töreninde en önemli bilgiyi unuttu
Kan donduran olay Cami bahçesine girenler hemen polisi aradı Kan donduran olay! Cami bahçesine girenler hemen polisi aradı
Maçı Halil Umut Meler’in yöneteceğini duyan Gasperi’nin tepkisi gündem oldu Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu
Louvre soygununda kullanılan vinci paylaştılar: Mücevherlerinizi sessizce taşır Louvre soygununda kullanılan vinci paylaştılar: Mücevherlerinizi sessizce taşır

17:18
İstanbul’da yağış başladı, trafik felç Harita kırmızıya döndü
İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü
17:06
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener’den ayrılma sebebim o futbolcu
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
16:54
Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
16:46
Yüzyılın Konut Projesi’nde ödeme planı belli oldu İşte 11 ve 21 dairelerin fiyatı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı
16:16
ABD enflasyon verisi açıklandı İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
16:04
Kiralık konut sistemi devreye giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
15:56
Yenidoğan Çetesi’ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 17:30:58. #7.13#
SON DAKİKA: Gencay'ın Zaferi İçin Balonlar Havada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.