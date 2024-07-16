Geneis Yaz Sohbetleri: Genetik ve Yaşam - Son Dakika
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Geneis Yaz Sohbetleri: Genetik ve Yaşam

Geneis Yaz Sohbetleri: Genetik ve Yaşam

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Geneis, Bodrum'da düzenlediği 'Geneis Yaz Sohbetleri' panelinde sağlık ve genetik alanında yapılan bilimsel çalışmaların topluma aktarılması konusunu ele aldı. Uzmanlar, genetik biliminin sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerini, gelecekteki tedavi yöntemlerini ve genetik testlerin önemini tartıştı. Etkinlik, Prof. Dr. Nesrin Erçelen moderatörlüğünde ve alanında uzman konukların katılımıyla devam edecek.

16.07.2024 10:59
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Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Geneis, "Geneis Yaz Sohbetleri" konulu paneli Bodrum'da düzenledi. Prof. Dr. Nesrin Erçelen'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, uzmanlar sağlık ve genetik alanında yapılan bilimsel çalışmaların topluma aktarılması konusunu konuşuldu. Sunulan bilgiler ve ele alınan konular katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

'Geneis Yaz Sohbetleri' etkinliğinin 'Genetik ve Yaşam' başlıklı ilk oturum, Swissötel Living Bodrum'da sağlık ve genetik alanlarında uzmanların ve davetlilerin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Etkinlikte, modern tıptaki gelişmeler, genetik biliminin sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri ve gelecekteki tedavi yöntemleri ele alındı. Ayrıca, teknolojinin ve tıbbın hızlı ilerlemesiyle birlikte genetik uzmanlarının günlük yaşamda ve tıbbi uygulamalarda yeni teknolojileri nasıl kullanmaya başladığı da vurgulandı. Katılımcılar, genetik biliminin insan ömrünü uzatmaya ve sağlıklı yaşam sürelerini artırmaya yönelik katkılarını tartıştı. Çocukluk döneminden başlayan sağlığa vurgu yapılan etkinlikte, çocuk doktorları ve genetik uzmanları, insanların erken yaşlarda genetik yapılarını bilmenin ve buna göre beslenmelerini düzenlemenin yaşamlarına dair önemine değindi.

Amerikan Hastanesi'nde görev yapan Pediatrist Dr. Özlem Ekiz Yörükalp, bebeklerin genetik yapılarına uygun beslenmenin ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Modern çağın hastalığı olan obezite ve metabolik sendrom gibi rahatsızlıkların genetik testlerle erken teşhis edilerek önlenebileceğini belirtti.

Dr. Zerrin Aldan, erişkinlerde genetik testlerin ve kişiye özgü beslenme planlarının kronik hastalıkların önlenmesindeki rolünü anlattı. Genetik testlerin rutin hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, gelecekte sağlıklı yaşamın genetik bilgilere dayalı olarak daha yaygın hale geleceğini söyledi.

New York Üniversitesi Langone Long Island Hastanesi'nin genetik ve metabolizma bölüm başkanı Dr. Berrin Monteleone, genetik bilgimizin sağlığa nasıl katkı sağlayabileceğini anlattı. Genetik faktörlerin ve doğru beslenmenin, obezite ve metabolik hastalıklar gibi sorunların çözümünde önemli olduğunu vurguladı. Özellikle çocuklarda ve hamile kadınlarda genetik bilincin önemine değinen Dr. Monteleone, prematüre doğumların ve erken yaşta görülen hastalıkların genetik ve çevresel faktörlerin birleşimi sonucu ortaya çıktığını belirtti. Bu tür sağlık sorunlarını önlemek için daha fazla bilgi paylaşımının gerekliliğini vurguladı.

Prof. Dr. Nesrin Erçelen, sağlıklı yaşam ve genetik biliminin önemini vurgulayan konuşmasıyla etkinliği sonlandırdı. Konuşmasında, sağlıklı bir yaşamın denge ve doğru beslenme ile mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, genetik biliminin doğayla uyumlu bir şekilde çalıştığını ve bu uyumun sağlıklı yaşamın anahtarı olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki haftalarda genetik temelli uzun yaşam, kanserden korunma ve spor gibi birçok konunun ele alınacağı farklı oturumlar, Prof. Dr. Nesrin Erçelen moderatörlüğünde ve alanında uzman konuklarla Swissötel Living Bodrum'da devam edecek.

Kaynak: DHA

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