Milyonları ilgilendiren düzenleme! Hastanelere ödenecek ücretler arttı

Milyonları ilgilendiren düzenleme! Hastanelere ödenecek ücretler arttı
10.12.2025 07:38
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellere yüzde 10-55, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellere ise yüzde 10-85 arası oranlarda artış yapıldı. Artışla birlikte vatandaşların ödediği fark ücretlerinin azalması, özellikle özel hastanelerde daha düşük ek ücretlerin çıkması bekleniyor.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

"110 MİLYAR LİRA İYİLEŞTİRME SAĞLADIK"

SGK'nin NSosyal hesabından tebliğe ilişkin yapılan paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzca genel sağlık sigortalılarının aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde yaptığımız artışlar ile toplam 110 milyar lira iyileştirme sağladık.

"MİLLETİMİZİN REFAHI İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ"

Yoğun bakım tedavi bedellerinde yüzde 55, palyatif bakım tedavi bedellerinde yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavi muayene bedellerinde yüzde 30, diğer çeşitli ödenen bedellerde yüzde 10 ila yüzde 30 arasında artış yaptık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellerde yüzde 10-85 aralığında artış sağladık. Milletimizin sağlığı ve refahı için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler için hastanelere ödenen bedeller artırıldı

BAKAN IŞIKHAN DA MESAJ YAYIMLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk.

Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler için hastanelere ödenen bedeller artırıldı

VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKAN EK ÜCRET AZALABİLİR

Devletin vatandaşın aldığı sağlık hizmetinin finansmanında hastanelere daha fazla ödeme yapacak olması vatandaşların cebine olumlu yansıyabilir. Artışla birlikte vatandaşların ödediği fark ücretlerinin azalması, özellikle özel hastanelerde daha düşük ek ücretlerin çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    yazık günah , zaten parasını alıyorsunuz ya , Allah sizlere ölüm vermesin inşaallah 28 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    vatandaşlık maaşını yine vatandaş ödeyecek :) 23 0 Yanıtla
  • Tahsin Celik Tahsin Celik:
    özel hastanede ek zam yapar birileri daha çok kazanır vatandaş hissetmez 18 0 Yanıtla
  • yakup yağcı yakup yağcı:
    Özel hastaneleri ihya etmek için yeni bir düzenleme vereceğiniz para vatandaşa değil onların cebine girecek anlamadık mı vatandaşlığını al zengine ver yıllar yılı aynı oyun: 17 0 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    özel hastaneler koca koca yazıyor yüzde 200 e kadar fark alınir diye, alıyorlar da, almaya da devam ederler 15 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
