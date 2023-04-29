Ayakta girdiği hastaneden tabutta çıkan adam için ailesinden çok vahim iddia! - Son Dakika
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Ayakta girdiği hastaneden tabutta çıkan adam için ailesinden çok vahim iddia!

29.04.2023 14:16

Osmaniye'de gıda toptancısı 53 yaşındaki Nureddin Özoğlu, öksürük şikayeti ile yürüyerek gittiği özel hastanede hayatını kaybetti. Özoğlu'na alerjisi olan ilacın verildiğini iddia eden acılı aile, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Aile, hastanede alerji uyarısı yaptıkları hemşirenin, "Burası hastane, bir şey olursa müdahale ederiz" dediğini ileri sürdü. Hastane yönetimi ise iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Osmaniye'de 5 çocuk babası Nureddin Özoğlu, 14 Ocak günü saat 00.30 sıralarında kızı Zehra Özoğlu (19) ile öksürük şikayetiyle kentteki bir özel hastaneye gitti. Doktor, muayene ettiği Nureddin Özoğlu'nu ilaç yazarak taburcu etti.

Durumunda bir düzelme olmayan Nureddin Özoğlu, aynı gün eşi ve kızı ile yine aynı hastaneye geldi. Muayene edilen Özoğlu, ilca karıştırılan serum verilirken fenalaştı. Özoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 'Doğal ölüm' raporu verilen Özoğlu, Osmaniye'de toprağa verildi. Eşi Songül Özoğlu ile çocukları, hastaya alerjisi olan ilaç verildiğini önü sürüp yanlış teşhis ve tedavi uygulandığı gerekçesi ile Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

YÜRÜYEREK HASTANEYE GİRDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken aile, avukatları aracılığıyla hastaneden güvenlik kamerası görüntülerini talep etti. Görüntülerde Özoğlu'nun yürüyerek hastaneye geldiği anların kayda girdiği belirtildi.

Gıda toptancısı öksürük şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

AVUKAT: CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUZ

Ailenin avukatı İrfan Cem Çakır, "Aile çok üzgün, ani bir şekilde kayıp yaşadılar. Sorumluların ve kusuru bulunanların bir an önce tespit edilerek cezalandırılmasını istiyorlar. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Ancak hastane kamera kayıtlarının eksik olarak gönderildiğini fark ettik. Biz bunun ufak bir hata olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce o eksiklikler giderilerek olayın aydınlatılmasını, kusuru bulunan hemşiredir, doktordur, artık hangi sağlık çalışanı ise o tespit edilerek cezalandırılması için elimizden geleni hukuki olarak yapacağız" dedi.

Gıda toptancısı öksürük şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

"GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE ÖLDÜ"

Nureddin Özoğlu'nu hastanede bir an olsun yalnız bırakmayan eşi Songül Özoğlu öksürük şikayetiyle geldikleri hastaneden cesedini aldıklarını eşinin ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını istedi. Özoğlu, doktorun eşine alerjisi bulunduğu bir ilacı yazdığı, kızının itirazı üzerine ilacın değiştirilerek taburcu edildiğini söyledi. Ancak eşinin durumunda düzelme olmayınca tekrar aynı hastaneye gittiklerini, bu kez hemşirenin eşinin alerjisi olan ilacı verdiğini öne süren Özoğlu, "Hastaneye güle oynaya geldik. Ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Uyarılarımıza rağmen alerjisi olan tozlu ilaç seruma enjekte edildi. Uyardığımız hemşire kızıma 'Burası hastane, bir şey olursa müdahale ederiz' dedi. Ama eşimi kurtaramadılar. Hepimiz üzgünüz, halen kabullenemiyoruz. Sapasağlam adamın kaybetmemiz çok zor oldu. Bizim yaşadığımız olayı bir başkalarının da yaşamasını istemiyoruz. Kabullenmek çok zor. Bu hukuki süreçte elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

HASTANE YÖNETİMİ: İDDİALAR ASILSIZ

Hastane yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu, ailenin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığını, hukuki sürecin sonucunun beklendiğini bildirdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Anazarbus : Hangi hastane onu da yazın. Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet, Osmaniye, Aile, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ayakta girdiği hastaneden tabutta çıkan adam için ailesinden çok vahim iddia! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayakta girdiği hastaneden tabutta çıkan adam için ailesinden çok vahim iddia! - Son Dakika
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