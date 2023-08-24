Giresun'da Hipertansiyon Sonucu Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Hastaya Nakledildi - Son Dakika

Giresun'da Hipertansiyon Sonucu Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Hastaya Nakledildi

Son Güncelleme: 24.08.2023 23:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın, bağışlamış olduğu organlarının nakil bekleyen 3 hastaya nakledildiğini açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, organların eş zamanlı olarak Ankara, Sivas ve Samsun'da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın organlarının 3 kişiye bağışlandığını açıkladı.

64 YAŞINDAKİ HASTA, 3 KİŞİYE UMUT OLDU

Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölüme gerçekleşen 64 yaşındaki hasta 3 kişiye umut oldu. Hastanın organları nakil bekleyen 3 hastaya nakledildi.

ANKARA, SİVAS VE SAMSUN'DA 3 AYRI NAKİL

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organların Ankara, Sivas ve Samsun'da üç ayrı hastaya nakledildiğini söyledi. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir yaşam armağan etti. Yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak Ankara, Sivas ve Samsun'da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi."

Giresun'da Hipertansiyon Sonucu Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Hastaya Nakledildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Giresun'da Hipertansiyon Sonucu Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Hastaya Nakledildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da Hipertansiyon Sonucu Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Hastaya Nakledildi - Son Dakika
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