Giresun'da Hipertansiyon Sonucu Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Hastaya Nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın organlarının 3 kişiye bağışlandığını açıkladı.

64 YAŞINDAKİ HASTA, 3 KİŞİYE UMUT OLDU

Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölüme gerçekleşen 64 yaşındaki hasta 3 kişiye umut oldu. Hastanın organları nakil bekleyen 3 hastaya nakledildi.

ANKARA, SİVAS VE SAMSUN'DA 3 AYRI NAKİL

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organların Ankara, Sivas ve Samsun'da üç ayrı hastaya nakledildiğini söyledi. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Giresun'da hipertansiyon sonucu gelişen kafa içi kanama nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hasta, bağışlamış olduğu organlarıyla, nakil bekleyen 3 kişiye yeni bir yaşam armağan etti. Yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak Ankara, Sivas ve Samsun'da nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi."