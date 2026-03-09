Glokomda Erken Teşhis Hayat Kurtarır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Glokomda Erken Teşhis Hayat Kurtarır

09.03.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Şeyda Uğurlu, 40 yaş üzeri bireylerin düzenli göz muayenesi olması gerektiğini vurguladı.

İİZMİR Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Şeyda Uğurlu, 'glokom' ya da bilinen diğer ismiyle göz tansiyonu hastalığına ilişkin, "Önemli bir rahatsızlık. Geri dönüşümsüz körlüğün birinci ve en sık nedeni. Kaybedileni maalesef geriye getiremiyoruz. Dolayısıyla bu hastalığı önden tanımamız gerekiyor. Maalesef en sık gördüğümüz tipinde bir bulgu vermiyor. Göz sağlığını sessiz hırsızına kaptırmamak adına lütfen düzenli göz muayenesi olalım. O yüzden özellikle 40 yaş üzerindeysek muhakkak düzenli kontrol olalım" dedi.

Halk arasında 'karasu hastalığı' olarak da bilinen glokom, göz içi sinirlerde harabiyet oluşturarak kalıcı görme kaybına neden olabiliyor. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Şeyda Uğurlu, glokomun birkaç türü olduğunu belirtip, "Önemli bir rahatsızlık. Geri dönüşümsüz körlüğün birinci ve en sık nedeni. Kaybedileni maalesef geriye getiremiyoruz. Dolayısıyla bu hastalığı önden tanımamız gerekiyor. Maalesef en sık gördüğümüz tipinde bir bulgu vermiyor. Ancak hastalık çok ileri aşamaya geldiğinde, görme yetisi kaybedilmeye başladığında ciddi anlamda fark etmeye başlıyoruz. Dolayısıyla yapılması gereken aslında düzenli muayene olmak" dedi.

'GENELDE 1 İLE 2 YIL ARASINDA KONTROL ÖNERİYORUZ'

Özellikle 40'lı yaşların üzerindeki kişilerin muhakkak göz hekimine muayene olmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şeyda Uğurlu, "Genellikle bu yaş da yakın görmemizin bozulmaya başladığı dönem. Bunu bir fırsat olarak kullanıp, muayeneye gitmemiz gerekir. Göz tansiyonumuz ölçülecek, göz sinirimiz değerlendirilecek. Anne, baba, kardeş veya akrabalarda eğer göz tansiyonu hastalığı varsa hele de bu hastalık kötü seyretmişse çok daha önemli. O zaman daha erken yaşlardan itibaren takibe girmekte fayda var. Genelde 1 ile 2 yıl arasında kontrol öneriyoruz. Ama glokom hastasıysanız, o zaman sizi ilgili bölümümüze dahil ediyoruz. Orada tedavilerinizi planlıyoruz. Tetkiklerinizi yapıyoruz ve hastalığın ciddiyetine, ağırlığına göre çeşitli aralıklarla ve şikayetin düzeyine göre kontrollere çağırıyoruz" dedi.

'40 YAŞ ÜZERİNDEYSEK DÜZENLİ KONTROL OLALIM'

Vatandaşlara da seslenen Prof. Dr. Uğurlu, şunları söyledi: "Göz sağlığını sessiz hırsızına kaptırmamak adına lütfen düzenli göz muayenesi olalım. Glokom ya da bilinen diğer ismiyle göz tansiyonu hastalığı maalesef bir kayıp oluşturursa geri getirmek söz konusu değil. Hastalığın ilerlemesini durdurmak ve kişinin hayatını başkalarına bağımlı olmadan ciddi kayıplara uğramadan devam ettirmek mümkün. O yüzden özellikle 40 yaş üzerindeysek muhakkak düzenli kontrol olalım."

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Hastanede sekreter olarak çalışan, evli ve bir çocuk annesi glokom hastası Öznur Özbek (43), "2021 yılında bana teşhis konuldu. Babamda glokomdan dolayı bir gözünde görme kaybı var. Bana ise teşhis konulduktan sonra medikal tedavi başladı. 5 yıldır tedavi görüyorum. Vatandaşlar, muhakkak kontrollerini yaptırsınlar" dedi. Glokom hastası Temam Altınöz (57) ise "Babam göz tansiyonu hastasıydı. Gözlerini kaybetti. Bense 2015 yılından beri tedavi görüyorum. Ailemizde olduğu için sürekli kontrole geliyordum. Ölçümlerimiz sırasında tanı konulmuştu. Öncesinde hiçbir belirtisi yaşanmadı. Erken teşhis olduğundan dolayısıyla fazla bir zararını görmedim. Sürekli muayenelerime, kontrollere geliyorum. Vatandaşlar da belirli zamanlar içerisinde ailede olsun veya olmasın bütün herkes belirli aralıklarla gelip kontrollere girip, ölçümlerini yaptırsınlar" diye konuştu.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Glokomda Erken Teşhis Hayat Kurtarır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Fatih Karagümrük’ü de yenemedi Burak Yılmaz için çanlar çalıyor Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Daha 16 yaşındaydı Köpekten kaçarken canından oldu Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor
Fenerbahçe’de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:58
23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi
23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 12:09:41. #7.12#
SON DAKİKA: Glokomda Erken Teşhis Hayat Kurtarır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.