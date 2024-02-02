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Gökçeada'da rahatsızlanan hasta askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi - Son Dakika
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Sağlık

Gökçeada'da rahatsızlanan hasta askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi

Gökçeada\'da rahatsızlanan hasta askeri helikopterle Çanakkale\'ye getirildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde genel durum bozukluğu şikayetiyle hastaneye başvuran 88 yaşındaki bir hasta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile Çanakkale'ye sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü hastanın sevkine ait o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

02.02.2024 19:24
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Gökçeada'da rahatsızlanan hasta askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde genel durum bozukluğu şikayetiyle hastaneye başvuran 88 yaşındaki bir hasta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile Çanakkale'ye sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü hastanın sevkine ait o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Gökçeada'da yaşayan bir hasta genel durum bozukluğu ile Gökçeada Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevkine karar verdi. Kuzey Ege Denizi'ndeki yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle hasta deniz yoluyla sevk edilemedi. Hasta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile Çanakkale'ye sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü hastanın sevkine o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanstan alınan hasta sedye ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Çanakkale'ye getiriliyor.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından video ile yapılan paylaşımda, "Çanakkale/Gökçeada'da yaşamakta olan 88 yaşındaki erkek hasta, genel durum bozukluğu ile Gökçeada Devlet Hastanesi'ne başvurmuştur. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevki uygun görülmüştür. Ancak hasta hava muhalefeti sebebiyle deniz unsurları ile sevk edilememiştir. UMKE ekiplerimiz Deniz Hava Üs Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter vasıtasıyla Gökçeada'ya giderek hastayı Gökçeada'daki 112 Acil Sağlık ekiplerinden teslim almış, hastayı başarı ile naklederek iniş sonrası hastaneye götürmek için alanda bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etmiştir. Hastanın sevki için tarafımıza kritik desteğini sunan Deniz Hava Üs Komutanlığımıza tüm kurum ve ekiplerimiz adına teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Gökçeada'da rahatsızlanan hasta askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökçeada'da rahatsızlanan hasta askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi - Son Dakika
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