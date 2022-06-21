Görme engellilerin yol arkadaşı "rehber köpekler"

Rehber köpekler görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor

İSTANBUL - Görme engellilere yardımcı olmak amacıyla eğitilen rehber köpeklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı ve kendisi de görme engelli olan Av. Nurdeniz Tunçer, " Türkiye'deki bu anlamdaki ilk sivil toplum kuruluşuyuz, vatandaşlarımıza tamamen bedelsiz olarak veriliyor, ömür boyu sağlığı, maması, eğitimi dernek tarafından temin ediliyor. Bize başvuran birçok göremeyen vatandaşımız var, bu sayının artması lazım" dedi. Tunçer ayrıca bu konuda bir okul projesi için çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Görme engelli çok sayıda vatandaş, kişisel işlerini yapabilmek ve bir noktadan bir başka noktaya gitmek için kimi zaman yakınlarına ihtiyaç duyuyor. Özel eğitimden geçirilen ve dünyanın birçok yerinde yaygın olarak kullanılan rehber köpekler görme engellilere yol arkadaşlığı yapıyor. Bu çerçevede Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ekodost Kulübü ve Ergoterapi Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği "Rehber Köpeklerle Engelleri Aşın" etkinliği üniversitenin Fatih Merkez Kampüsü'nde gerçekleşti. Etkinliğe Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı ve kendisi de görme engelli olan Av. Nurdeniz Tunçer, Rehber Köpek ve Hareketlilik Eğitmeni Burcu Bora ile üniversite temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Türkiye'nin ilk rehber köpeği olduğu ifade edilen "Kara" ve bir diğer rehber köpek "Cherry" de yer aldı. Programda rehber köpeklere karşı toplumda farkındalığın oluşmasının önemine dikkat çekilirken, rehber köpeklerin çoğalması için desteklerin artırılması gerektiği vurgulandı. Rehber köpeklerin eğitim sürecine ilişkin bilgi verilirken bu konuda bir okul projesinin olduğu da ifade edildi.

"Bu sayının artması lazım"

Köpeklerin görme engelli vatandaşlara bedelsiz olarak verildiğine dikkat çeken ve bu konuda bir okul projeleri olduğunu ifade eden Derneğin Kurucu Başkanı Av. Nurdeniz Tunçer, "Türkiye'deki bu anlamdaki ilk sivil toplum kuruluşu, dernek olarak ilk defa biz bu çalışmayı başlattık. Rehber köpeklerimiz vatandaşlarımıza tamamen bedelsiz olarak veriliyor. Verildikten sonra da ömür boyu sağlığı, maması, eğitimi dernek tarafından temin ediliyor. Tabi bu çok büyük bir sorumluluk, bu sayının artması lazım. Yasal gücün de biraz daha artması gerekiyor, bunların rehber köpek olduğu evcil hayvan olmadığı, amacının bağımsız hareket için yol arkadaşına destek çıkmak olduğunu biz çok defalar tekrarlıyoruz. Özel bir yasa olursa çok daha rahat olacaktır. Derneğe başvuran birçok göremeyen vatandaşımız var, destekçilerimiz var ama büyümek için daha çok kişiye hitap edebilmek için desteklerin artması lazım. Duvarların kalktığı, şeffaf ve transparan bir okul projesi var, her şeyimiz hazır ama yerel yönetim ve mülki amirlerden bu konuda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gözlerim kapalı yürüdüğümde köpeğin hazır olup olmadığına karar veriyorum"

Yaklaşık 3 senedir eğitmenlik yaptığını ifade eden Rehber Köpek ve Hareketlilik Eğitmeni Burcu Bora, "Köpeklerin eğitimi 3 aşamada gerçekleşiyor. Önce yavru seçimiyle başlıyoruz, sakinlik ve heyecanlanmamasını bekliyoruz. Gönüllü bakıcı ailelerimize veriyoruz, yaklaşık 1 sene onlarla birlikte yaşıyorlar. 2 haftada bir düzenli kontroller yapılıyor. Ailelerimize nasıl bir eğitimden geçmeleri gerektiğini gösteriyoruz. Sosyalleşme çalışmaları yapılıyor, metro, vapur gibi toplu taşımalara biniyorlar. Bu eğitim bittikten sonra da benimle birlikte 3 ila 6 ay yaşıyorlar. Aslında asıl mesleklerini seçtikleri yer bu eğitim oluyor. Ben gözlerimi kapatarak yürümeye başladığım zaman köpeğin olup olmadığına karar verebiliyorum. Gözlerimi tamamen kapatıp hiçbir şey görmediğimde beni a noktasından b noktasına götürebiliyorsa o zaman diyorum ki bu köpeğim artık hazır. Benden mezun olabilir ve bir engellinin hayatına dokunabilir. Biz küçük bir derneğiz benimle birlikte eğitim alan minimum 2, maksimum 4 köpeğimiz oluyor. Yurt dışında bu sistem daha farklı daha çok eğitmen var. Bizim ülkemizde şu an tek eğitmen benim. Umarım eğitmen sayımız artar" dedi.

"En önemlisi hayvanların insanlara nasıl yardımcı olduklarını göstermek"

Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, rehber köpek çalışmasının görme engelli vatandaşlar için önemli kazanımlar sağladığını, toplumda rehber köpeklere karşı farkındalığın oluşmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Özdemir, eğitimli köpeklerin engelli vatandaşların sosyal yaşamına sunduğunu katkının yüksek olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Rehber Köpekler Derneği'ni biz davet ettik, en önemlisi de aslında hayvanların insanlarla ne kadar dost olduklarını, onlara nasıl yardımcı olduklarını göstermek. Kişi görmese bile bir rehber köpek aracılığıyla hayatını ne kadar normal sürdürebilir olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Adım adım bu farkındalığı arttırmak gerek" şeklinde konuştu.