GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak - Son Dakika
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Sağlık

GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

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Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların yararlandığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasında borcu olanlar yeni düzenleme yapılmadığı taktirde 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacak. GSS kapsamında olan kişilerin sayısının 9 milyondan fazla olduğu ifade ediliyor.

15.10.2024 14:04
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Sosyal güvencesi olmayan kişilerin yararlandığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için süre daralıyor. GSS borcu olanlara SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı. Yılbaşına yaklaşılırken yeni düzenleme beklentileri de artıyor. Eğer düzenleme yapılmazsa 1 Ocak itibariyle sosyal güvencesi olmayan ve GSS borcu olan kişiler uygulamadan yararlanamayacak.

YEŞİL KART YERİNE GETİRİLMİŞTİ

Sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için yeşil kart yerine getirilen yeni uygulama ile Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı.

AYLIK 600 TL ÖDEME

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda, aylık prim ödemeleri gerekiyor. GSS tutarı 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti. Prim ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler ise gelir testi yaptırarak, prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Bu kapsamda aylık gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmadığını belgeleyenlerin sağlık primleri devlet tarafından karşılanıyor. Gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı.

TORBA YASA İLE YENİ GSS DÜZENLEMESİ GELEBİLİR

Ama bu borçların ertelenmesi için de çalışmalar yürütülüyor. TBMM gündemine gelecek 'torba yasa'lardan birinde GSS borçlarının ertelenmesi konusunda düzenleme yapılabileceği belirtiliyor. Diğer bir formül ise yine Cumhurbaşkanı kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi. Geçen yıl da, prim borcu olan vatandaşların kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

GSS PRİM BORCU NASIL SORGULANIR?

E-Devlet platformuna giriş yaparak "GSS Sorgulama" sayfasına ulaşmak mümkün. GSS Sorgulama kısmından mevcut tescil bilgilerini ve borçlar görülüyor.

GSS borcu olanlar 1 Ocak\'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Etem Dilcioğlu:
    İşsiz ve sigortasız insanlardan ne parası istiyorsun işi olsa. zaten sigortasida olur. 93 4 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Benden habersiz GSS yapılmış 38 1 Yanıtla
  • Ayten Karaç:
    Ben nefes aliyorumda ileride bunada vergi gelir mi ? ona gore onlemimizi alalim artk ölüuormuyuz gunde 5 nefes yerine 3 e mi indiriyoruz yolumza bakalim 21 0 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    her sene yenileniyor yine yenilenir 21 0 Yanıtla
  • Reis 13:
    Recep bizde bir köşede kıvrılıp ölürüz, napalim yani Recepppp. şakirrrrrrrrr 13 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Her şeye af geliyor bu saçmalığa dur diyen kimse yok. Ne iktidarda ne muhalefet kanadında. Bildiğiniz haraç bu. Adam bir yıl boyunca hastaneye gitmemiş ama gitsede gitmesde her ay otomatikmen 600 lira borç ekleniyor. Tanıdığım var, oğlunun 40 bin liraya yakın GSS borcu birikmiş, yine AKP'ye oy veriyor. 10 1 Yanıtla
  • Hakkican Àydogdu:
    Akapeee zihniyeti ne yapacaksın hasta adama gss borcu var diye kapıya mı atacaksın akape 2 0 Yanıtla
  • ENDER:
    Hizmet var sanki bir randevu istiyoz hastaneden 20 gün sonraya veriyorlar. 0 0 Yanıtla
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