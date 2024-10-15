GSS borcu olanlar 1 Ocak\'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Sağlık

Sosyal güvencesi olmayan kişilerin yararlandığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için süre daralıyor. GSS borcu olanlara SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı. Yılbaşına yaklaşılırken yeni düzenleme beklentileri de artıyor. Eğer düzenleme yapılmazsa 1 Ocak itibariyle sosyal güvencesi olmayan ve GSS borcu olan kişiler uygulamadan yararlanamayacak.

YEŞİL KART YERİNE GETİRİLMİŞTİ

Sosyal güvencesi olmayanların sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için yeşil kart yerine getirilen yeni uygulama ile Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı.

AYLIK 600 TL ÖDEME

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda, aylık prim ödemeleri gerekiyor. GSS tutarı 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti. Prim ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler ise gelir testi yaptırarak, prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Bu kapsamda aylık gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmadığını belgeleyenlerin sağlık primleri devlet tarafından karşılanıyor. Gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı.

TORBA YASA İLE YENİ GSS DÜZENLEMESİ GELEBİLİR

Ama bu borçların ertelenmesi için de çalışmalar yürütülüyor. TBMM gündemine gelecek 'torba yasa'lardan birinde GSS borçlarının ertelenmesi konusunda düzenleme yapılabileceği belirtiliyor. Diğer bir formül ise yine Cumhurbaşkanı kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi. Geçen yıl da, prim borcu olan vatandaşların kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

GSS PRİM BORCU NASIL SORGULANIR?

E-Devlet platformuna giriş yaparak "GSS Sorgulama" sayfasına ulaşmak mümkün. GSS Sorgulama kısmından mevcut tescil bilgilerini ve borçlar görülüyor.