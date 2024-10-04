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Sağlık

Gün Işığı Miyopiyi Engelliyor

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Uzmanlar, çocukların günde en az 1 saat gün ışığında zaman geçirmesini öneriyor.

04.10.2024 10:39
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Uzmanı uyardı: Gün ışığı miyopu engelliyor

Op. Dr. Belgin Ekmekçiler:

"Son yıllarda özelikle miyopi dediğimiz salgın var"

"Artık lise eğitimlerini tamamladıkları zaman neredeyse üç çocuktan biri gözlüklü"

DİYARBAKIR - Memorial Diyarbakır Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, "Son yıllardaki çalışmalar gün ışığının miyopu engellediği konusunda günde en az çocuklarımızın 1 saat dışarıda zaman geçirmelerini istiyoruz" dedi.

Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, eğitimin en önemli aşaması çocukların doğru görmeleri olduğunu, okulda tahtayı iyi takip edebilmelerinin başarının en önemli kriterlerinden biri olduğunu söyledi. En çok atlanan kısmın bu olduğuna dikkat çeken Ekmekçiler, çocuklarımızda birçok hastalığını olduğunu, bu da çocukların görme duyusunu etkilediğine dikkat çekti.

Çocukların okula gittiğini ama tahtayı göremediklerine değinen Dr. Ekmekçiler, "Sağa, sola arkadaşlarına bakıyor, bazen bu sebepten öğretmeninden azar işitiyor. ya da görmeye çalışıyor çok sıktığı için okul konsantrasyonu azalıyor, baş ağrıları oluyor ve bu da çocukta başarısızlığı beraberinde getiriyor. Bazen öğretmenler sınıfta fark ediyor. Maalesef anne babalar çocukların gözündeki bozukluğu fark edemiyor. ya zamanları yok, ya da yakın gördükleri için uzağı da gördüklerini düşünüyorlar. Çoğunlukla öğretmenler fark edip bize gönderiyor" dedi.

"Son yıllarda özelikle miyopi dediğimiz salgın var"

"Bütün velilerimize okul açılmadan önce göz muayenesi yaptırmasını mutlaka tavsiye ediyoruz" diyen Ekmekçiler, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim için başarının en önemli kriteri defter kitaptan daha önemli. Bazen aileler bize üç yıl önce yaptırmıştık deme ile geliyorlar. Bir defa çocuğun göz muayenesini yaptırmak yeterli bir şey değil. Çocuklarda özelikle göz hastalıkları okulların başlamasıyla başlayıp, artıyor. Son yıllarda özelikle miyopi dediğimiz salgın var. Artık lise eğitimlerini tamamladıkları zaman neredeyse üç çocuktan biri gözlüklü. Bu da sebebi miyopi. Miyopi, çocuğun uzağı görememe hastalığı. Okul çağındaki eğitimle beraber başlıyor ve büyüdükçe 18-20 yaşına kadar artıyor. Bunun üzerinde teknolojinin çok çok etkisi var. Aşırı cep telefonu, Ipad, okullarda aşırı ödevler, aşırı dersler bunlara sebep oluyor. Son yıllardaki çalışmalar gün ışığının miyopiyi engellediği konusunda günde en az çocuklarımızın 1 saat dışarıda zaman geçirmelerini istiyoruz."

21. Bölge Güneydoğu Optisyenler Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Erdoğan, çocukların okuma, yazma ve görerek öğrenmelerindeki en büyük etken sağlıklı bir görüşün olması olduğunu kaydetti.

Çocukların doğarken ilk 6 aylık dönemde göz muayeneleri yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Bunun yanında eğitim ve öğretim hayatında başarılı olabilmeleri için okul başlamadan önce muhakkak göz muayenelerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın göz numarası değişmezse bile uzman bir optisyenden gözlüğünün göz bebeğine, kulak mesafesine ve baş yapısına uyumlu olup olmadığını kontrol ettirip ergonomik ayarlarını yapılıp daha sonra eğitim hayatına başlayabilirler" ifadelerinde bulundu.

Gün Işığı Miyopiyi Engelliyor
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Memorial, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gün Işığı Miyopiyi Engelliyor - Son Dakika

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