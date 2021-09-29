Üye Girişi
Günde 11 bin, yılda 4 milyondan fazla hasta geliyor - Son Dakika

Günde 11 bin, yılda 4 milyondan fazla hasta geliyor

29.09.2021 10:09

Günde 11 bin, yılda 4 milyondan fazla hasta geliyor Bursa Şehir Hastanesi bir yılda Bursa'nın nufusundan daha fazla hastaya baktı Bursa Şehir Hastanesi 2 yıllık pandemi sürecinde Güney Marmara'nın yükünü çekti 2 yıllık pandemi sürecinde 60 binin üzerinde ameliyat yapıldı Şehir Hastanesi, bin...

Günde 11 bin, yılda 4 milyondan fazla hasta geliyor

Bursa Şehir Hastanesi bir yılda Bursa'nın nufusundan daha fazla hastaya baktı

Bursa Şehir Hastanesi 2 yıllık pandemi sürecinde Güney Marmara'nın yükünü çekti

2 yıllık pandemi sürecinde 60 binin üzerinde ameliyat yapıldı

Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasitesi, 225 yoğun bakım ünitesi ve 450 hekimle birlikte günde 11 bin kişiye hizmet veriyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Sadece bir günde 11 bin hasta Şehir Hastanesi'nden tedavi hizmeti alıyor"

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Dursun Topal:

-"Pandemi sürecinde sadece polikilinik hizmeti verdiğimiz hasta sayısı 3 milyondan fazla"

BURSA - Bursa'da 1,5 yıllık pandemi sürecinde en yoğun günlerini yaşayan Bursa Şehir Hastanesi 1 günde yaklaşık 11 bin yılda ise 4 milyondan fazla hastaya ev sahipliği yaptı. Pandemi sürecinde 3 milyondan fazla kişiye poliklinik hizmeti verilen hastanede kovid salgınına rağmen 60 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirildi.

Hasta kabulüne 16 Temmuz 2019'da başlayan, resmi açılışı 4 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapılan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi, hizmetteki ikinci yılını tamamladı. Nilüfer ilçesi Bursa - İzmir - İstanbul - Ankara otoyolu üzerindeki Doğanköy mevkiinde 475 bin metrekare kapalı alanda 6 hastaneyi içinde barındıracak şekilde inşa edilen hastane, nitelikli sağlık hizmetleri ile öne çıkıyor.

Günde 11 bin, yılda 4 milyondan fazla hasta

Sadece kovid hastalarının değil, bütün vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek zorunda olduklarının altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Şehir Hastanesinin sadece pandemi hastalarına değil, normal hastaların da en iyi şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmaları konusunda çalıştığını belirtti. Hastane bünyesinde 450 hekimle görev yaptıklarını anlatan Yavuzyılmaz, "Yakın bir zamanda yapmış olduğumuz toplantıda, sadece devlet hastanelerimizde, günlük acillere başvuru sayımız 15 bine yakın. Yani 15 bin kişiden bahsediyoruz. Bizim Şehir Hastanemizde poliklinik ve acil servisimiz günlük başvuru sayısı 11 bin civarında. Yani 11 bin kişi bir günde sadece Şehir Hastanemizden tedavi hizmeti alıyor. Ultrason hizmetleri çok sınırlı ve önemli hizmetlerdir. Günde bin kişiye ultrason hizmeti veriyoruz. Bunlar gerçekten çok önemli rakamlar, bunlar çok önemsenmesi gereken rakamlar. Çünkü sadece kovid değil, bütün vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini sürdürülebilmek zorundayız. Dolayısıyla biz kovid salgınının yanı sıra, bütün ameliyatları, fizik tedavilerini, inmeleri, tansiyon ve şeker hastalarının hizmetini en iyi şekilde vermek zorundayız. Bunu da vermeye gayret ediyoruz" dedi.

"Pandemi sürecinde 3 milyondan fazla kişiye poliklinik hizmeti"

Bin 355 yatak kapasitesiyle Bursa'nın en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan Bursa Şehir Hastanesi'nin pandemide en yoğun günlerini yaşadığını anlatan Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Dursun Topal, o dönemde bin 300 kapasitenin üzerine çıktıklarını belirtti. Topal, "2 yıllık pandemi sürecinde 3 milyonun üzerinde hastaya poliklinik hizmeti vermiş durumundayız. Yaklaşık bunun 1 milyonu acil servis hizmeti. Baktığımızda yaklaşık 60 binin üzerinde hastayı ameliyat yapmışız. Bunların çoğu A grubu dediğimiz özellikteki ameliyatlar. Açık kalp cerrahileri ve onkolojik cerrahiler gibi. Tabi bunlar baktığımızda çok ciddi rakamlar" dedi.

Pandemi sürecinde Güney Marmara'nın yükünü çekti

2 yıllık süreçte 11 bin hastaya kemoterapi hizmeti verdiklerini hatırlatan Hastane Başhekimi Dursun Topal, "Onkolojik cerrahilerle alakalı yaklaşık 3 binin üzerinde de, önemli gördüğümüz ameliyatlar gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra hem Bursa'ya, hem de çevre illere hizmet verecek şekilde yanık merkezimiz mevcut. Bu da önemli bir ihtiyacı gidermiş durumda. Açıldığımız günden bu yana yaklaşık 5 bin hastaya yanık tedavisi hizmeti vermişiz. Bununla beraber bin 100 hastayı da yatarak takip etmişiz. Onun dışında kalp merkezimiz mevcut. Kalp merkezimizde de 10 binin üzerinde hastamıza anjiyo ve kapalı hizmetler, keza binin üzerinde açık kalp ameliyatı yapmış bulunmaktayız. Şunu da söylemek gerekirse, açıkçası hastanemizin Bursa'nın önemli bir yükünü çektiğini söyleyebiliriz" dedi.

"Aynı zamanda eğitim hastanesiyiz"

450 hekimin görev yaptığı Bursa Şehir Hastanesinin aynı zamanda bir eğitim hastanesi olduğuna da dikkat çeken Topal, "Hastanemiz açıldıktan sonra eğitim hastanesi olmaya başladı. 15 civarında eğitim kliniği açıldı. Buralarda asistan arkadaşlarımız yavaş yavaş eğitim almaya başladı. 40'a yakında asistan hekimimiz mevcut onlarda bir yandan eğitimlerini alırlarken bir yandanda görev yapmaya başladılar" diye konuştu.

Günde 11 bin, yılda 4 milyondan fazla hasta geliyor
Günde 11 bin, yılda 4 milyondan fazla hasta geliyor
Günde 11 bin, yılda 4 milyondan fazla hasta geliyor
Günde 11 bin, yılda 4 milyondan fazla hasta geliyor

Şehir Hastanesi, Marmara, Pandemi, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Günde 11 bin, yılda 4 milyondan fazla hasta geliyor - Son Dakika


Son Dakika

Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi 11:06 Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor 11:02 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor 10:58 Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor
Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı 10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda 10:27 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor 10:20 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf 09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf

Son Dakika Haberleri
11:17 Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada
11:05 Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi
11:03 Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti
11:01 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor
10:51 Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı
10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı
10:43 Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı
10:29 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım
10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi
10:04 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin
Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada         
11:18
Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti         
11:04
Döve döve kaçırıp eşinden 50 bin lira fidye isteyen zanlılar tutuklandı Döve döve kaçırıp eşinden 50 bin lira fidye isteyen zanlılar tutuklandı         
11:00
Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı         
10:52
Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım         
10:29
Activision Blizzard'ın cinsel taciz suçundan dolayı 18 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi Activision Blizzard'ın cinsel taciz suçundan dolayı 18 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi         
10:21
İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler, 100 dolara anlaşmış İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler, 100 dolara anlaşmış         
10:18
MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim         
10:08
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 11:24:29. #1.11#
SON DAKİKA: Günde 11 bin, yılda 4 milyondan fazla hasta geliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement