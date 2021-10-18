Korona virüs vakalarında Zonguldak iki haftanın birincisi - Son Dakika

- Koronoavirüs vakalarında Zonguldak iki haftanın birincisi

Hastane çalışanı sitem etti: "Bıktım artık, aşı önemli, hastaneler aşı olmayanlarla dolu"

ZONGULDAK - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Korona virüs tablosuna göre Zonguldak ikinci haftada da yüksek vaka sayıları nedeniyle birinci oldu. Vatandaşlar alınan tedbirlere uyulması gerektiğini söylerken, aşının önemine vurgu yaptı.

2-8 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayılarına göre Zonguldak 551,76 ile yine birinci oldu. Haftalık vaka sayıları ile iki hafta peş peşe en yüksek vaka sayısına sahip olan Zonguldak'ta vatandaşlar aşı çağrısında bulundu. Buna karşılık aşı oranı da Türkiye genelini geçti. İkinci doz aşı yapılma oranı Türkiye'de yüzde 76,21 iken Zonguldak'ta bu oran yüzde 78,8 olarak açıklandı.

Hastane çalışanı olduğunu ifade eden Ayhan Çıvak, hastanelerin aşı olmayanlarla dolu olduğunu söyleyerek aşının önemine vurgu yaptı. Çıvak, "Bıktım artık. Ben hastanede çalışıyorum. Nefes alacak halim kalmadı. Hastaneler aşı olmayanlarla dolu. Çoğu aşısız. Aşı önemli" diye konuştu.

Aldıkları tedbirler sayesinde Korona virüse yakalanmadıklarını anlatan Aygül Özgü, "Durum kötü. Çocuklarımız okula da gidiyor. Herkesin tedbirini, korunmasını daha çok isteriz. Çalışanlarımız tamam ama işi olmayanların çarşıya gelmemesi gerekiyor. Kadınlar gereksiz yere dolaşıyor. Ben bu hastalığı yaşamadım. Ekstra bir tedbir almadım. Sürekli evde temizliğimiz olsun. Çocuklarımızın kıyafetlerini değiştirelim, hijyenlerine dikkat edelim. Çok şükür hasta olmadık. Karadeniz illeri için özel bir tedbire gerek yok. Normal tedbirler yeterli" diye ifade etti.

Karadeniz illeri için özel bir tedbir alınması gerektiğini ifade eden Ajda Kütükçü de, "Karadeniz illeri için özel bir tedbir alınmalı. Temizlik konusunda tedbirler alıyoruz. Biz bu hastalığı yaşamadık. Aldığımız tedbir sayesine daha hiç hasta olmadık" şeklinde konuştu.

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