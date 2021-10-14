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Önce kendisi kilo verdi, sonra kilo vermek isteyenlere umut oldu - Son Dakika

Önce kendisi kilo verdi, sonra kilo vermek isteyenlere umut oldu

14.10.2021 16:25

Önce kendisi kilo verdi, sonra kilo vermek isteyenlere umut oldu Yaklaşık sekiz ayda 99 kilodan 67 kiloya düşen ev hanımı sonrasında bakın ne yaptı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan ve şeker hastalığı başta olmak üzere çeşitli hastalıklardan dolayı kullandığı ilaçlar nedeniyle...

Önce kendisi kilo verdi, sonra kilo vermek isteyenlere umut oldu

Yaklaşık sekiz ayda 99 kilodan 67 kiloya düşen ev hanımı sonrasında bakın ne yaptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan ve şeker hastalığı başta olmak üzere çeşitli hastalıklardan dolayı kullandığı ilaçlar nedeniyle aşırı derecede kilo alan kadının başvurduğu diyetisyen sayesinde hayatı değişti. 43 yaşındaki kadın önce kendisi 32 kilo verdi ardından kurduğu yaşam koçluğu merkezi ile kilo vermek isteyenlerin umudu oldu.

Bolvadin ilçesinde yaşayan ve ev hanımı olan Özlem Pektaş Sarısaban yaklaşık 8 ay önce aşırı kilolarından dolayı Eskişehir'deki Yaşam Koçu Hayriye Kuşçu'ya başvurarak yardım istedi. Kendisine çıkarılan diyet programı sayesinde Sarısaban yaklaşık 8 ayda 32 kilo birden vererek, 99 kilodan 67 kiloya düştü. Diyetine devam eden Sarısaban, ardından bununla da yetinmeyip kendisi gibi kilo vermek isteyenler için harekete geçip, Yaşam Koçu Kuşçu ile görüşerek Bolvadin ilçesinde yaşam koçluğu merkezi açıp kilo vermek isteyenlerin adeta umudu oldu. Sarısaban, kendisine gelen danışanlarına yardımcı olup onların fazla kilolarından kurtulmalarına ve hayatlarına daha mutlu devam etmelerine olanak sağlıyor.

"Bize danışan insanları önce hekime yönlendiriyoruz"

Kilo verme öyküsü ve sonrasında yaşananları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Sarısaban, her şeyin Diyetisyen Kuşçu'yu tanıdıktan sonra başladığını ifade etti. Sarısaban, "Yaşam Koçu Hayriye Kuşçu ile tanışmadan önce rahatsızlıklardan dolayı çok ilaç kullanıyordum. Kendisine gelip giderken bana aktif bir insan olduğumu söyleyerek bana çalışabileceğimi söyledi. Önce kendim yaşam koçluğu, biyoenerji ve diyabet koçluğu gibi eğitimler alarak Bolvadin'de yaşam koçluğu şubesi açtım. Burada insanlara yardımcı oluyorum. Bize danışan insanları önce hekime yönlendiriyoruz. Kan değerleri çıktıktan sonra hekimlerin vermiş oldukları direktifleri doğrultusunda diyetisyenlerimiz beslenme ve egzersizler konusunda yardımcı oluyor" diye konuştu.

"Bir çok danışanımıza onlarca kilo verdirdik"

Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra danışanlara neyin, hangi yiyeceklerin kilo verdiğini tespit ettiklerini kaydeden Sarısaban, "Ardından Diyetisyen Yasemin Koyun tarafından diyet programı hazırlanıyor. Sonra bize başvuran arkadaşlarımız yardımcı olup onların yaşam koçluğunu yapıyorum. Yurt içi ve yurt dışından danışanlarımız oluyor. Bir çok danışanımıza onlarca kilo verdirdik. Mesele 150 kilo olan bir kadın arkadaşımız 45 kilo verdi. Kilo veren kişilerin kilo verme süreleri ise kendi azimleri ve vücut yapılarına göre değişiyor" dedi.

Öte yandan, Sarısaban sayesinde kilo veren kadın ve erkek danışanlarda verdikleri kiloları büyük bir mutlulukla anlatarak sağlıklı yaşamın kilo vermek ile başladığını ifade ettiler.

Şeker Hastalığı, Diyetisyen, Karahisar, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Önce kendisi kilo verdi, sonra kilo vermek isteyenlere umut oldu - Son Dakika


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