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ÖZEL) Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan, TFF'nin tam kapasite ile seyirci alma kararı hakkında açıklama - Son Dakika

ÖZEL) Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan, TFF'nin tam kapasite ile seyirci alma kararı hakkında açıklama

29.10.2021 13:33

- ÖZEL) Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan, TFF'nin tam kapasite ile seyirci alma kararı hakkında açıklama Prof. Dr.

- ÖZEL) Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan, TFF'nin tam kapasite ile seyirci alma kararı hakkında açıklama

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: "(TFF'nin tam kapasite ile seyirci alma kararı) Aşı olmaları söz konusu olacak, bunu da yerinde ve doğru bir karar olarak değerlendiriyorum"

"Hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamaları doğru olacaktır"

"Bu sene az da olsa gripleri görmeye başladık"

TFF: "9 Kasım'dan itibaren stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınması uygun bulunmuştur"

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TFF'nin tam kapasite ile seyirci alma kararını değerlendirerek, "Futbol Federasyonunun aldığı karar aşı yönünde de bir teşvik yapıyor. Maça gitmek isteyen vatandaşlarımız; kamusal bir alan değil sosyal bir alan, bu sosyal alana gittiklerinde de aşı olmaları söz konusu olacak bunu da yerinde ve doğru bir karar olarak değerlendiriyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 9 Kasım'dan itibaren tüm maçların yüzde 100 seyirci doluluk oranıyla oynanacağını açıklamasını İHA muhabirine değerlendirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlhan, "Futbol Federasyonunun aldığı karar çok yerinde. Zira aşı takvimini tamamlamış kişilerin stadyuma alınacak olması bulaşı engelleyecek. Hem de stadyumda enfekte olan kişilerin daha sonra evlerine bu hastalığı götürüp evlerinde bulunan kişileri enfekte etmesini engelleyecek. O yüzden çok doğru bir karar. Tabi yüzde 100 kapasite ile içeri alınması konusu önemli bir konu. Burada da vatandaşların içeride özellikle mesafeye olabildiğince dikkat etmeleri, aynı şekilde çok yakın temas söz konusu olacaksa maske takmalarının doğru olacağını bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Tabi burada Futbol Federasyonunun aldığı karar aşı yönünde de bir teşvik yapıyor. Maça gitmek isteyen vatandaşlarımız; kamusal bir alan değil sosyal bir alan, bu sosyal alana gittiklerinde de aşı olmaları söz konusu olacak bunu da yerinde ve doğru bir karar olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

"Hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamaları doğru olacaktır"

Son aşılama sayılarında iyi bir duruma gelindiğini, ancak hala istenilen seviyeye ulaşılamadığına dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, "Geldiğimiz noktada yüzde 78'i geçen bir aşılama düzeyimiz mevcut, bu aslında oldukça iyi bir rakam. Ama bunun daha ileriye doğru gitmesi ile toplumsal bağışıklığa giderek daha çok yaklaşacağımızı söylemek mümkün. Hali hazırda baktığımızda, evet aşılama devam ediyor. Ama bir yandan kış ayının gelmesi, insanların kapalı alanlarda daha fazla bulunması, kapalı ortam deyince sadece ev değil, işyeri, toplu taşıma ve sosyal alan sınıflarını da buraya katmak gerekiyor. Bu mekanlarda havalandırmanın daha az olması ile beraber maske takımı da söz konusu olmadığında enfeksiyon riskinin arttığına şahit oluyoruz. Bu nedenle hazır kış dönemine tam girmemişken, daha pencereler tam kapanmamışken, vatandaşlarımızdan şu istirhamımızın olmasının doğru olacağı kanısındayım: 'çift doz aşısını olmuş, üçüncü doz aşısını olmamış 2 buçuk milyona yakın vatandaşımız var. Bu şekilde inaktif olarak 2 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü doz aşılarını olması önemli.' Hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamaları, kapalı alanlara geldiğimizde ise mutlaka ortamların temiz hava ile havalandırılması, kalabalık olunması söz konusuysa, yine bu ortamlarda da maske takılması doğru olacaktır" diye konuştu.

"Bu sene az da olsa gripleri görmeye başladık"

Kış aylarının gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda toplanmanın arttığına dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, "Kış ile birlikte, biliyorsunuz geçen sene hiç grip görülmemişti maske kullanımının yoğun olması ile birlikte, bu sene az da olsa gripleri görmeye başladık. Başka solunum yolu enfeksiyonları da söz konusu olabilir. Bu nedenle kış aylarında olabildiğince kapalı ortamlardan kaçınılması, buraların temiz hava ile havalandırılması, buralarda maskelerin takılması, aşı uygulamalarına devam edilmesi ile birlikte iyi bir seviyeyi yakalayacağımıza inanıyorum. Aşı olanlarda da tabi ki bir yalancı özgüven olmamalı. Hepimiz biliyoruz ki aşı olanlara da koronavirüs bulaşabiliyor. Aşı olanlara koronavirüs bulaşabiliyor ama daha hafif hastalık geçirmelerini sağlıyor. Başka kişilere bulaştırmalarını engelliyor. Bu nedenle sırası gelenlerin aşılarını olmaları en doğru yaklaşım olacaktır" şeklinde konuştu.

TFF: "9 Kasım'dan itibaren stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınması uygun bulunmuştur"

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Eylül 2021 tarihinde 12 yaş ve üstü kişilere aşı hakkı tanınması ile beraber başlayan 60 günlük sürenin tamamlanacağı 9 Kasım 2021 tarihinde 12-17 yaş arası kişiler de aşı takvimini tamamlama imkanına sahip olacaklardır.

Bu sebeple 9 Kasım 2021 tarihinden itibaren tribünlere seyirci olarak yaş ayrımı yapılmaksızın sadece Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen aşılardan en az iki doz aşı olanlar ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişilerin 'Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat' ile belirlenen Stadyumlara Giriş Şartlarına uygun olarak stadyumlara tam (yüzde 100) kapasite ile seyirci alınması uygun bulunmuştur.

ÖZEL) Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan, TFF'nin tam kapasite ile seyirci alma kararı hakkında açıklama
ÖZEL) Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan, TFF'nin tam kapasite ile seyirci alma kararı hakkında açıklama
ÖZEL) Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan, TFF'nin tam kapasite ile seyirci alma kararı hakkında açıklama
ÖZEL) Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan, TFF'nin tam kapasite ile seyirci alma kararı hakkında açıklama

Futbol Federasyonu, COVIRAN Bereket, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık ÖZEL) Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan, TFF'nin tam kapasite ile seyirci alma kararı hakkında açıklama - Son Dakika


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