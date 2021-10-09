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Son dakika haber | Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği ek ödemelerle ilgili Bakan Koca'dan açıklama: "Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte... - Son Dakika

Son dakika haber | Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği ek ödemelerle ilgili Bakan Koca'dan açıklama: "Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte...

09.10.2021 18:00

Son dakika haberlerine göre Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği ek ödemelerle ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama: "Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte çaba gösterdik" "Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz" "Bu sabit ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam...

Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği ek ödemelerle ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama: "Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte çaba gösterdik"

"Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz"

"Bu sabit ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor"

AFYONKARAHİSAR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren ek ödemeler konusuna değinerek, "Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte çaba gösterdik. Bu hususta destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlığımıza da ayrıca müteşekkirim. Bu sabit ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor. Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz" dedi.

Bakan Koca, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın katılımı ile Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısına online olarak katıldı. Çok sayıda sendika temsilcisi ve üyesinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Koca, ülkenin her noktasına dağılmış sağlık kurumlarındaki işçi ve memuru ile 1 milyonu aşan çalışan sayısıyla halka en nitelikli hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti. Konuşmasında, pandemi döneminde sağlık alanındaki Türkiye'nin ortaya koyduğu başarıya da dikkat çeken Bakan Koca, "Bu sağlık ordumuzun gayretini ve fedakarlığını pandemi döneminde tüm halkımız bir kez daha gördü ve takdir etti. Gerçekten, tüm dünyanın baş etmekte aciz kaldığı asrın en büyük tehdidi karşısında, sağlık ordumuz, üstün bir emek sarf etti. Salgının başından bugüne büyük bir çabayla, gerektiğinde hane halkından mahrum olarak, gerektiğinde izinleri iptal ederek, gece gündüz kesintisiz bir şekilde yoğunluğun üstesinden geldiler ve sağlık kurumlarımızı ayakta tutmayı başardılar. Birçok gelişmiş ülkenin aksine iftihar edeceğimiz bir başarı gösterdiler. Biz sağlık çalışanlarımızı bir bütün olarak gördük. Aşılamada önceliği sağlık çalışanlarımıza verdik. Bu emeğin ve başarının paydaşı olan işçi kardeşlerimizi, onları temsil eden sizlerin şahsında bir kez daha kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Her yönüyle sağlıklı bir toplum inşa edeceğiz"

Pandeminin kısa sürede atlatılıp normal günlere dönüleceğine inandığını belirten Bakan Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu zor günleri inşallah en kısa sürede geride bırakacağız. Hayat normale döndüğünde de, sağlık hizmetlerimizi ve emeğimizi geleceğe daha güçlü şekilde taşımak için birlikte yol alacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır istikrarla sürdürdüğümüz sağlıkta dönüşüm vizyonu sayesinde çok önemli mesafeler aldık. Önümüzde ise çok büyük hedeflerimiz var. Ülkemizi ilaç ve tıbbi teknoloji dahil olmak üzere her aşamada kendi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilen ve ihraç eden bir noktaya taşıyacağız. Sadece modern sağlık tesisleri inşa etmekle yetinmeyeceğiz. Vatandaşımızın tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak, her yönüyle sağlıklı bir toplum inşa edeceğiz."

"Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz"

Konuşmasının sonunda 1 milyondan fazla sağlık çalışanını yakından ilgilendiren ek ödemeler konusuna da değinen ve önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Bu hedefe her yaştan, her sınıftan ideal sahibi sağlık çalışanlarımızla birlikte, omuz omuza çalışarak ilerleyeceğiz. Sistemimizin en büyük gücü sağlık çalışanlarımızdır. Hedeflerimize doğru daha ileriye gidebilmek için sağlık ordumuzu daha donanımlı, daha motive ve daha güçlü düzeye taşımamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte çaba gösterdik. Bu hususta destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlığımıza da ayrıca müteşekkirim. Bu sabit ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor. Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz. Sadece bugün için değil, çalışanlarımızın yarın emeklilikte de refah düzeyini koruyabilmenin uğraşı içindeyiz. Çalışma koşullarımızı hak ve sorumluluk temelinde en adil düzeye taşımak için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

"Bu ülkeyi yönetenlerin yanında saf tutacağız"

Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, Türkiye'nin bölgesinde zor bir ülke olduğunu ifade ederek şöyle konuştu;

"İçerde de dışarda da kuşatılmış bu ülkenin ümmetin son kalesi olduğuna inandığı bu ülkenin istikrarlaştırılması için uğraştığı içerde de dışarda da hainler boş durmuyor. O zaman biz de aynı şekilde duyarlı olacağız, boş durmayacağız. Bu ihanet şebekelerinin karşısında milletimizin yanında yer alacağız. Bu ülkeyi yönetenlerin soylu mücadelelerinin yanında saf tutacağız.

Son dakika haber | Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği ek ödemelerle ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte...
Son dakika haber | Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği ek ödemelerle ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte...
Son dakika haber | Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği ek ödemelerle ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte...
Son dakika haber | Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği ek ödemelerle ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte...

Togo Cumhuriyeti, Maliye, Hak İş, işçi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği ek ödemelerle ilgili Bakan Koca'dan açıklama: 'Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği ek ödemelerle ilgili Bakan Koca'dan açıklama: "Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte... - Son Dakika
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