Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Manisa'da gönüllülere uygulanıyor - Son Dakika

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Faz-3 çalışmaları kapsamında Manisa'da gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen aşı, Manisa Şehir Hastanesinde gerekli şartları taşıyan 6 gönüllüye uygulandı.

Faz-3 çalışması hakkında bilgi veren Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, çağrı merkezi aracılığıyla yoğun talep aldıklarını ancak sadece belirlenen kıstasları taşıyanları aşılayabildiklerini söyledi.

Hiç Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası, iki doz SinoVac aşısı yaptırmalarının üzerinden 90-270 gün geçenlerin Faz 3 çalışmasına kabul edildiğini belirten Saka, bu kriterlere uyan vatandaşları gönüllü olmaya çağırdı.

Gönüllülerden Cevdet Gökmen ise yerli aşıyı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "İki doz SinoVac oldum. Üçüncüsü için ise gönüllü olarak yerli aşıyı tercih ettim. Şu anda çok memnunum ve gururluyum." dedi.

Aşısını yaptıran hastane çalışanlarından Erhan Akan da yerli aşı çalışmalarına katkı sağlamaktan mutlu olduğunu kaydetti.