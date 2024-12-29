Hakkari'de Kar nedeniyle Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Hakkari'de Kar nedeniyle Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı

Hakkari\'de Kar nedeniyle Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde göğüs ağrısı çeken 70 yaşındaki Kazım Altan, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri tarafından iki saat süren bir kurtarma çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

29.12.2024 15:01  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAKKARİ'de 112 Acil Servis ekibi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan ve göğüs ağrısı şikayeti bulunan Kazım Altan'ı (70) hastaneye yetiştirdi. Karlı ve engebeli yollarda yaşanan kurtarma görevi cep telefonuyla görüntülendi.

Yüksekova ilçesi Gürdere köyünde yaşayan ve göğüs ağrısı şikayeti bulunan Kazım Altan'ın yakınları, önceki gün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, kış aylarında kar nedeniyle yolu kapanan köylerde hastaların imdadına yetişmek için görev yapan UMKE ile 112 Acil Servis ekibi, adrese sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası ulaştıkları hasta Kazım Altan'a ilk tedavisini uyguladı. Ardından ekipler, hasta Altan'ı alıp Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Altan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin kurtarma görevi cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Acil Servis, Acil Durum, Yüksekova, Kurtarma, Hakkari, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hakkari'de Kar nedeniyle Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:59 DEM Partili Koçyiğit’den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan’sız olamaz DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
21:17 Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:10:53. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Kar nedeniyle Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.