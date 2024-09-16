Hamile Kadından 2,2 Kiloluk Kitle Çıkarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Hamile Kadından 2,2 Kiloluk Kitle Çıkarıldı

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Samsun'da 8 haftalık hamile kadının karnından 2,2 kiloluk kitle çıkarıldı, anne ve bebek sağlıklı.

16.09.2024 12:48
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Hamile kadının karnından 2,2 kiloluk kitle çıkarıldı, cenin ve anne kurtuldu

SAMSUN - Samsun'da 8 haftalık hamile kadının karnından 2 kilo 160 gram ağırlığında bir kitle çıkartıldı. Çıkartılan kitle sayesinde anne sağlığına kavuşurken, hamileliği de devam etti.

Karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran 8 aylık hamile kadının karnında kitle görüldü. Medicana Sağlık Grubu Doktorlarından Prof. Dr. Cazip Üstün, içi hücre dolu olan ve diyafram boşluğundan itibaren karnı baskılayan kitleyi çıkartmak için 31 yaşındaki hastayı hemen ameliyata aldı. 1 saat süren ameliyat sonunda 2 kilo 160 gram ağırlığındaki kitle, hamile kadının karnından çıkartılırken, 8 haftalık cenin ve anne de hayata tutunmuş oldu.

"8 haftalık gebe hastadan 2 kilo 160 gram kitle çıkarttık"

Hastadan çıkardıkları kitlenin içinin sıvı değil, 2 kilo 160 gramlık kanser hücresiyle dolu olduğunun altını çizen Medicana International Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, "Hastamız 31 yaşında 8 haftalık gebe. Normal gebelik muayenesine gittiğinde karın içinde bir kitle görüldü. Bize karın içinde kitle ve gebelik şikayetiyle geldi. Yaptığımız ön tahlillerde karın içinde 30 santim çapında bir kitle gördük. Kitle solit (içi hücre dolu) yapıdaydı. Yani içi sıvı dolu değil. Solit olunca biraz onkojenik olma yani kanser olma ihtimali artıyor. Zaten daha 8 haftalık gebe olduğu için bu hamilelik boyunca büyümeye devam edecekti. Yani ameliyatını erteleyemezdik. Bugün ameliyata aldık. 30 santim çapında 2 kilo 160 gram ağırlığında sağ yumurtalığından köken alan bir kitle çıkarttık. Frozen (patolojik inceleme) imkanımız var hastanemizde baktık ve kötü huylu çıkmadı" dedi.

"Ameliyatla kitleyi almasak, bebek ile kitle karına sığmayacaktı"

Operasyon sonrası hamileliğin devam ettiğini ve devam etmesine fayda sağlayacak tedaviye başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Cazip Üstün, "Ameliyattan sonraki çabamız, devam eden gebeliğini sürdürmek. Şimdi onun için gebeliği destekleyen tedavi yapacağız. Söz konusu kitle, bütün karnı diyafram dediğimiz göğüs boşluğuyla arasında olan perdeye kadar şu anda bile doldurmuştu. Daha da büyüdüğünde hasta nefes almakta zorluk çekecek veya gebelik ikisi birden sığmayacak karına, baskı yapacak, düşük olacak veya kitle torsiyon dediğimiz sapından dönecek. Akut karın oluşturacak. Acil ameliyata almak gerekecek. Yani operasyonu tam zamanında yapılmış bir ameliyat olarak düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte annenin tekrar gebe kalmasıyla alakalı hiçbir engel yok. Ne zaman arzu ederse gebe kalabilir tekrar. İnşallah şu anki gebeliği devam eder. Bu bebeği doğurduktan sonra bir iki sene ara verip, sonra bir daha çocuk yapabilir" diye konuştu.

Ameliyatla karnından 2 kilo 160 gramlık iyi huylu kanser hücresi çıkartılan 31 yaşındaki hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

Ameliyat, Hastane, 3-sayfa, Samsun, Sağlık, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hamile Kadından 2,2 Kiloluk Kitle Çıkarıldı - Son Dakika

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