Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti - Son Dakika
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Sağlık

Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
30.06.2025 13:56
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Güney Afrika'da yaşayan 28 yaşındaki Tamsyn Gerrits, karnındaki şişliği hamilelik sanarak hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde hızla büyüyen kötü huylu bir yumurtalık tümörü tespit edildi. Ameliyat sırasında tümör patladı, ancak bu durum hastalığın yayılmasını engelledi.

Güney Afrika'nın başkentinde yaşayan 28 yaşındaki Tamsyn Gerrits'in sabah karnında fark ettiği şişlik hayatını altüst etti. Aynaya baktığında kendisini yaklaşık beş aylık hamile gibi gördüğünü belirten genç kadın, durumun normal olmadığını fark ederek hastaneye başvurdu.

Yapılan testler sonucunda hamile olmadığı ortaya çıkan Gerrits, ultrason ve ileri tetkiklere alındı. Başta ne olduğu anlaşılamayan bu şişliğin mesaneye baskı yapan sıvı dolu bir kitle olduğu tespit edildi. Ancak kesin tanı ancak günler sonra yapılan jinekolojik muayene ile konulabildi: Yumurtalık tümörü...

Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

3 GÜNDE 5 SANTİMETRE BÜYÜDÜ

Hastalığın ilerlemesi oldukça hızlıydı. Cuma günü yapılan ölçümde 12 santimetre olan kitle, Pazartesi günü 17 santimetreye ulaştı. Bu hızlı büyüme nedeniyle Gerrits acil ameliyata alındı. Tümör ameliyat sırasında patladı ancak bu durum, hastalığın yayılmadan kontrol altına alınmasında önemli bir şans olarak değerlendirildi.

Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

TEŞHİS HAYATINI KURTARDI

Biyopsi sonucunda tümörün kötü huylu ve ileri seviyede olduğu belirlendi. Tedavi sürecine başlayan Gerrits, kemoterapiyle mücadelesine devam ediyor. Zorlu süreci eşi Jaco ve 1 yaşındaki oğlu Elan'ın desteğiyle atlatmaya çalışan genç kadın, erken teşhisin önemini vurguladı.

"HER GÖZYAŞI BUNA DEĞER"

"Erken teşhis edildiğim için minnettarım" diyen Gerrits, yaşadıklarını paylaşarak diğer kadınların farkındalığını artırmayı amaçlıyor. "Eğer bir kadının hayatına dokunabilirsem, yaşadığım her zorluk buna değer" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika, Güncel, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti - Son Dakika

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