Hasta Yakınları Tarafından Darbedilen Asistan Doktor Yoğun Bakımda - Son Dakika

Hasta Yakınları Tarafından Darbedilen Asistan Doktor Yoğun Bakımda

Son Güncelleme: 30.09.2023 08:16

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde görevli asistan doktor Halil İbrahim Ulusal, hasta yakınları tarafından darbedildi. Doktor yoğun bakıma alınırken, saldırganlar gözaltına alındı.

1) HASTA YAKINLARI TARAFINDAN DARBEDİLEN ASİSTAN DOKTOR YOĞUN BAKIMDA

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) görevli asistan doktor Halil İbrahim Ulusal, hasta yakınları tarafından darbedildi. Darbedilen doktor yoğun bakıma alınırken, 2 saldırgan ise gözaltına alındı. Sağlık Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, saldırganları şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne Acil Servisine dün öğle saatlerinde elinde kesik olan bir hasta başvurdu. Hastanın, ortopedi asistanı Halil İbrahim Ulusal tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hastanın kesilen eline dikiş attığı sırada hasta yakınları tarafından darbedilen Ulusal'ın bir omuzunda hem kırık hem çıkık, diğer omuzunda ise çıkık oldu. Ortopedi asistanı darp sonrası yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Doktoru darbeden 2 saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'DOKTORUN BİR OMZUNDA ÇIKIK DİĞER OMZUNDA HEM ÇIKIK HEM KIRIK VAR'

Asistan doktorun yoğun bakımda tedavi altına alındığını söyleyen Sağlık Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, "Bugün öğle saatlerinde elinde kesik olan bir hasta acil servise başvurdu. Bu sırada hastaya gerekli müdahaleyi yapan ortopedi asistan arkadaşımız hasta yakınları tarafından darp edildi. Ortopedi asistanı arkadaşımızın bir omuzunda çıkık olduğu, bir omuzunda da hem kırık hem çıkan olduğunu öğrendik. Asistanımızın şu anda yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Böyle menfur olayların yaşanması son derece üzücü. Bunu yapanı şiddetle, nefretle kınıyoruz." dedi.

Kaynak: DHA

Van, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hasta Yakınları Tarafından Darbedilen Asistan Doktor Yoğun Bakımda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasta Yakınları Tarafından Darbedilen Asistan Doktor Yoğun Bakımda - Son Dakika
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