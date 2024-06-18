Hatay'da Depremlerin Ardından Hizmete Giren Defne Devlet Hastanesi Tam Donanımlı Hizmet Sunuyor

Sağlık

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hizmete giren Defne Devlet Hastanesi, tam donanımlı hizmetiyle sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde 21 Mayıs'tan bu yana sağlık hizmeti kesintisiz sürüyor.

Defne ilçesinin Bostancık Mahallesi'ndeki 25 bin 400'ü kapalı olmak üzere yaklaşık 79 bin metrekare alanda kurulan hastanede 51 poliklinik, 12 ameliyathane, 51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağının yanı sıra fizik tedavi ünitesi yer alıyor.

Defne, Antakya, Altınözü, Yayladağı ve Samandağ ilçelerinin kesişme noktasında yer alan hastanede, bir yılda 586 bin acil ve poliklinik hizmeti verildi.

"Günlük ortalama 22 ameliyat yapılıyor"

Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, AA muhabirine, hastanenin bir yılda önemli sayıda hastaya şifa olduğunu söyledi.

Ameliyathane bölümünde günlük ortalama 22 ameliyatın yapıldığını anlatan Kavvasoğlu, şöyle konuştu:

"Bu bir yıl içerisinde Antakya, Defne, Altınözü, Samandağ ve Yayladağı ilçelerine kadar ulaştık. Bir yılda toplamda 421 bin poliklinik hastasına bakıldı. Çevre ilçelerimiz de dahil olmak üzere acil bölümünde 165 bin acil hastamıza bakıldı. Bu süreçte servislerimize ve yoğun bakımlarımıza 8 bini aşkın hasta yatışı oldu. 12 odalı ameliyathanemiz var, bir yılda 8 bin 47 ameliyat yapıldı."

Kavvasoğlu, hastanenin tüm birim ve üniteleriyle tam kapasitede hizmet verdiğini dile getirdi.

Planlanan tüm özellikli birimlerin açıldığına dikkati çeken Kavvasoğlu, "Evde sağlık hizmet ekibimiz şu anda düzenli olarak 350 hastaya bakıyor. 10 yataklı diyaliz ünitemiz açıldı." dedi.

Kavvasoğlu, koroner anjiyografi ünitesini açmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Her hastaya ulaşmaya, dokunmaya çalışıyoruz"

Deprem bölgesindeki insanların sağlık alanında mağduriyet yaşamaması için "Çözüm Masası" adı altında özel bir birim kurduklarını vurgulayan Kavvasoğlu, şunları kaydetti:

"Buraya gelen hastalarımızın asla mağdur olmalarını istemiyoruz. Hastalarımız, buraya zor şartlarda ulaşıyor. Bazen Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alamayan, kontrol muayenesi için randevu almayı unutan ya da görüntüleme için randevu almayan hastalarımız oluyor. Tüm bu hastalara çözüm masası sayesinde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Burada arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor, gelen her hastaya ulaşmaya, dokunmaya çalışıyoruz."