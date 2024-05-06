Havalar Soğudu, Aktarlara İlgi Arttı - Son Dakika
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Sağlık

Havalar Soğudu, Aktarlara İlgi Arttı

Kırşehir'de havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar soğuk algınlığına karşı aktarlara yönelmeye başladı. Aktarlar, öksürük, nefes alma zorluğu ve vücut direncini arttırıcı ürünlerin satışının arttığını belirtti. Mevsimsel geçiş döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için ise ıhlamur, nar çiçeği, kuş burnu, tarçın, papatya, kök zerdeçal ve defne yaprağı tüketilmesi önerildi.

06.05.2024 22:17
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Havalar soğudu, aktarlara ilgi arttı

Vatandaş soğuk algınlığına karşı soluğu aktarda aldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de son günlerde havaların soğuk geçmesiyle birlikte soğuk algınlığına karşı vatandaşların aktarlara ilgisi arttı.

Tarihi özellikleriyle bilinen uzun çarşıda 30 yılı aşkın süredir aktarlık yapan Ünsal Gümüş, "Hıdırellez soğukları nedeniyle kış mevsiminde hastalanmayan insanlar hastalanmaya başladı. Öksürük, nefes alma zorluğu, balgam sökücü ve vücut direncini arttırıcı ürünler yine satışta" dedi. Kış mevsiminden çıkılmasına rağmen baharatçılarda doğal ürünlere talebin beklenenin üzerinde olduğunu söyleyen aktar Özgen Öz ise "Kış mevsiminden yaz mevsimine doğru giderken son bir haftalık süreçte kış mevsimini yeniden hisseder olduk. Mevsimsel geçiş döneminde insanların bağışıklık sistemleri düştüğünden hastalıklara yakalanma riskleri de artış gösteriyor" diye konuştu.

Vücudun bağışıklık sisteminin artış göstermesi için ise aktarlar; ıhlamur, nar çiçeği, kuş burnu, tarçın, papatya, kök zerdeçal ve defne yaprağı tüketilmesini önerdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Havalar Soğudu, Aktarlara İlgi Arttı - Son Dakika

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