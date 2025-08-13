Hayata Döndü, Bebeğini Kucağına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Hayata Döndü, Bebeğini Kucağına Aldı

Hayata Döndü, Bebeğini Kucağına Aldı
13.08.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te doğum sırasında aort damarı yırtılan kadın acil ameliyatla sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te doğum esnasında aort damarı yırtılan anne, önce bebeğini kucağına aldı, ardından acil olarak girdiği kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Gaziantepli 28 yaşındaki Rabia Köroğlu, ikinci çocuğuna hamileliğinin 37. haftasında kontrol amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine gitti. Ailesinde kalp problemi olan ve doğum süreci takip edilen Köroğlu, Kardiyoloji servisine yönlendirildi.

Risk nedeniyle doğuma alınan ve aort damarının yırtıldığı tespit edilen genç kadın, Büşra ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdikten sonra acilen kalp ameliyatına alındı.

Aort kapağı ve kalbini besleyen damarları değiştirilen Köroğlu, sağlığına kavuşarak bebeğini kucağına aldı.

Aort yırtılması nedeniyle abisini kaybetti

Rabia Köroğlu, AA muhabirine, aort damarı yırtılan 2 abisinden birini kaybettiğini, diğerinin de ameliyat olduğunu, aynı rahatsızlığın kendisinde de doğum sürecinde görüldüğünü anlattı.

Hamilelik sürecinde tansiyonunun yükselmesi üzerine kontrol amacıyla hastaneye gittiğini, yapılan tetkiklerin ardından Kardiyoloji bölümüne yönlendirildiğini belirten Köroğlu, "Hamileliğimin sonlandırılması önerildi ama bu kararı kabul etmedim. Aynı gün içerisinde sezaryenle doğum yaptım ve ardından kalp ameliyatına alındım. Çok şükür hem bebeğim hem ben sağlıklı şekilde taburcu olduk." dedi.

Hızlı müdahaleyle hayatı kurtarıldı

GAÜN Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karahan, hastanın gebelik sürecinde yakın takip altında olduğunu belirterek, hastayı erken müdahale sayesinde hayatta tuttuklarını dile getirdi.

Karahan, hastanın ailesinde daha önce aort yırtılması öyküsünün bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İkinci gebeliği sırasında aort anevrizması (Vücudun en büyük atardamar duvarında balonlaşma) tespit edildi. Kadın Doğum, Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi kliniklerimizce birlikte takip ettik. Doğum sabahı sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya geldi. Hastada aort yırtılması gelişti. Acil olarak hastayı Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Güzel ve ekibimizle ameliyata aldık.

Kalpten çıkan ana aort damarındaki yırtığı, aort kapağını, kalbi besleyen damarları değiştirdik. Aynı zamanda beyni ve kolları besleyen damarların çıkışlarında da yırtık olduğu için vücuttaki dolaşımı tamamen durdurarak sadece beyni besleyerek bu bölgede de tamir uyguladık. Sonuç olarak başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik."

Kaynak: AA

gaziantep, Ameliyat, Köroğlu, Sağlık, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hayata Döndü, Bebeğini Kucağına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İclal Aydın’ı yıkan acı haber İclal Aydın'ı yıkan acı haber
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
10:18
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
15:20
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
15:19
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
15:17
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı
Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
15:03
Yürek dağlayan kare Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
Yürek dağlayan kare! Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
15:02
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:38
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş
Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
14:27
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı 3 yeni üye dahil oldu
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı! 3 yeni üye dahil oldu
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 11:25:28. #7.12#
SON DAKİKA: Hayata Döndü, Bebeğini Kucağına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.