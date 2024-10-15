Helikopter Ambulans 22 Günlük Bebek İçin Havalandı

Sağlık

Helikopter ambulans 22 günlük bebek için havalandı

TOKAT - Tokat'ta doğuştan kalp hastası olan 22 günlük bebek, ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, doğuştan kardiyak defektleri ve pulmoner hipertansiyon tanıları olan 22 günlük bir bebek, ileri tedavi ve müdahale ihtiyacı sebebiyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi birimlerinde tedavi görmesi gereken bebek, helikopter ambulans ile güvenli şekilde nakledildi.