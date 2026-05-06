'Her gebeye bir ebe' ile normal doğum oranı arttı

06.05.2026 00:55
SAĞLIK Bakanlığı'nın 'Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı' kapsamında hayata geçirdiği 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması kapsamında gebeliğin son 3 ayında ev ziyaretleriyle doğuma hazırlanan anne adaylarına destek sağlanıyor. Mart 2026 itibarıyla 601 bin 263 gebeye ulaşılan proje ile normal doğum oranlarında artış gözlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Ekim 2024'te hayata geçirilen 'Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı' kapsamında ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında 546 yeni gebe okulu açıldı. Gebe okullarında şimdiye kadar 85 bini aşkın gebeye hizmet verildi. 1'inci, 2'nci ve 3'üncü basamak sağlık tesislerinde bulunan gebe okullarında anne adaylarına ve talep eden yakınına eğitim 43 konu başlığında 195 dakikalık eğitim verildi. Eylem planı kapsamında 6 ay önce de 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması başlatıldı. Toplam 61 bin ebenin yanı sıra 3 bin 400 koordinatör ebenin görev aldığı uygulama kapsamında Mart 2026 itibarıyla ülke genelinde 601 bin 263 gebeye hizmet verildi. İlk bebeğini bekleyen anne adaylarına doğuma son 3 ayı kapsayan döneminde bir ebe görevlendiriliyor. Anne adayları gebeliklerinin son 3 ayında evlerinde ziyaret edilerek doğuma hazırlanıyor. Anne adaylarına normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemi anlatılarak, doğum sürecine ilişkin kaygıların bire bir iletişimle giderilmesi hedeflendi. Ayrıca rehberlik ve destek hizmetleri sağlanıyor.

ANNE ADAYINA ZİYARET

Proje kapsamında, Ankara Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi Gebe Okulundan hizmet alan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 32 haftalık anne adayı grafik tasarımcı Menekşe Ünal (35), Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Fatma Duran ve Gölbaşı Şehit Ahmet Öztürk Devlet Hastanesi Gebe Okulu Koordinatörü Ebe Ebru Durnaoğlu tarafından ziyaret edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatları ile gerçekleştirilen ziyareti DHA görüntüledi; anne adayına yaklaşan doğum süreci, normal doğum ve doğum sonrası dönem hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

'ANKARA'DA İLK 3 AYDA 6 BİN ANNE ADAYI YARARLANDI'

Op. Dr. Fatma Duran, "Ziyaretlerimizde her gebemize doğum yapmayı planladığı ya da gebe okulunda eğitim aldığı hastanenin atamış olduğu ebesi bulunuyor. Anne adayına normal doğumun faydalarını anlatıyoruz. Sezaryenin aslında bir doğum şekli olmadığını, ancak anne ya da bebeğin hayatını riske atacak herhangi bir durum olursa, hekim tarafından karar verilebilecek bir ameliyat olduğunu anlatıyoruz. Ankara ilimizde 2026'nın ilk 3 ayında yaklaşık gebe okulundan yararlanan gebe sayısı 6 bin. Yine her hastanemizde ebe polikliniklerimiz mevcut. Ebe polikliniklerimizde de ilk 3 ayda 12 bini geçen sayıda gebemiz hizmet aldı. Bizim bu ziyaretlerdeki amacımız aslında gebelerimizin yalnız olmadığını onlara hissettirmek. Doğum süreci meşakkatli bir süreç. Biz ebelerimizle, bütün hastane hizmetlerimizle, hekimlerimizle anne adaylarının arkasında ve desteğinde olduğumuzu belirtmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretlerde, kendisine atanan ebeyle özellikle son 3 ayda ve doğumdan sonraki lohusalık döneminde de kafasına takılan herhangi bir soru sorabileceğini, hastaneye ulaştığında onlarla kolaylıkla irtibata geçebileceği iletişim numaralarını da veriyoruz" dedi.

'SEZARYEN ORANLARINDA DÜŞME OLDU'

Op. Dr. Duran, şu ana kadar 102 gebeyi evinde ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Doğumdan sonra da gebelerimizi lohusalık döneminde ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ülkemizde ne yazık ki sezaryen oranlarımız yüksek. Bu proje ile Türkiye genelinde de Ankara genelinde de bir miktar sezaryen oranlarımızda düşme oldu. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Ev ziyaretleri gebelik sürecinde gebelerimizin yalnız olmadıklarını ve her zaman için ulaşabilecekleri bir sağlık personeli olduğunu onlara hissettirmek için çok önemli. Bir de 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamamız var. Çok yaygın bir kullanımı var. Annelik Yolculuğu mobil uygulaması ile ilgili bu ziyaretlerimizde bütün gebelerimize bilgi veriyoruz. Bu süreçte anne adaylarının ne kadar yanında olursak onlar da güvenle doğuma gelecekler ve normal doğum yapmayı hedefleyecekler. Hedefimiz sezaryen oranlarımızı azaltmak. Ama daha büyük hedefimiz doğurganlık oranımızı tabii ki 1,4'lerin üstüne çıkarmak" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

