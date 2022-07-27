Hollanda'da 'bebek ölü' diye kürtaj önerdiler, Sivas'ta doğum yaptı - Son Dakika
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Hollanda'da 'bebek ölü' diye kürtaj önerdiler, Sivas'ta doğum yaptı

27.07.2022 12:15

HOLLANDA'da yaşayan hamile Miglena Tolumuva (26), dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Turan Koç (47) ile 8 ay önce kontrol için hastaneye gitti.

HOLLANDA'da yaşayan hamile Miglena Tolumuva (26), dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Turan Koç (47) ile 8 ay önce kontrol için hastaneye gitti. Burada çifte bebeklerinin ölü olduğu ve kürtaj yapılması gerektiği iletildi. Tereddüt eden çift, yaptıkları araştırmayla Sivas'taki Doğum ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karakuş'a gelip, muayene oldu. Burada bebeğin sağlıklı olduğu görüldü. Çift, 9 ayın tamamlanmasıyla önceki gün 'İlayda Su' adını verdikleri bebeklerini normal doğumla sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı.

Amsterdam'da yaşayan Bulgaristan vatandaşı Miglena Tolumuva ile Sivaslı Ahmet Turan Koç, 2021'de dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Yaklaşık 8 ay sonra hamile kalan Tolumuva, Hollanda'da bir hastaneye gitti. Buradaki tetkikler ve çekilen ultrason sonucunda çifte bebeklerinin ölü olduğu ve kürtaj yapılması gerektiği iletildi. Tereddüde düşen çift, yaptıkları araştırmayla Medicana Sivas Hastanesi'nde görev yapan Doğum ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karakuş'a gelerek muayene oldu. Muayene sonrası bebeğin sağlıklı olduğu görüldü. Çift ara hamilelik sürecinde birkaç kez daha kontrol için Sivas'a geldi. Hamilelikte 9 ayın tamamlanmasıyla Sivas'a gelen Tolumuva, önceki gün normal doğuma alındı. Çift, 3 kilo ağırlığında ve 51 santimetre boyunda 'İlayda Su' adını verdikleri kız bebeklerine kavuştu.

'KALP ATIŞI ALINAMAYINCA  ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMİŞ' Doğum ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Karakuş, bazen ultrason muayenesinde bebeğin kalp atışı alınamadığı için ölmüş olabileceğinin değerlendirildiğini, tespit için daha detaylı muayene gerektiğini belirterek, "Miglena Hanım geçen yıl aralık ayında bize geldi. Hollanda'da gittiği doktor çocuğun ölü olduğu söylemiş ve bunun üzerine eşi muayene için Türkiye veya Bulgaristan'a gitmeyi önermiş. Hastamızın Türkiye'yi tercih etmesi üzerine burada bana ulaştılar. Hastamız bana geldiğinde gebeliğinin 8'inci haftasında olduğunu ve bebeğin de sağlıklı olduğunu belirledik. Hastamızın aralıklarla takibini yaptık. Hollanda'da geçen hamileliğin ardından Türkiye'ye gelerek burada doğum yapmaya karar verdiler. 35 haftalıkken sancılarının başlamasıyla annemize sağlıklı doğum yaptırdık. Annemiz ve bebeğimiz gayet sağlıklı. Çiftimiz memnun, dolayısıyla biz de memnunuz" diye konuştu'KÜRTAJ İÇİN GÜN VERDİLER'Hollanda'da kontrole gittiğinde bebeğinin öldüğünün kendisine söylendiğini iddia eden Miglena Tolumuva, "Hollanda'da hamile olduğum dönemin başında bir hafta arayla iki kez ultrasona girdim. Ancak her seferinde çocuğumun ölü olduğunu söylediler. Kürtaj için bana gün verdiler. Bizimle çok fazla ilgilenmediler. Eşim sonuca güvenmeyerek Bulgaristan'da veya Türkiye'de bir hastaneye gitmek istedi. Bulgaristan'da ve Türkiye'de doktor araştırmaları yaptık. Sonuç olarak bize önerilen Savaş Bey ile görüşmek için Türkiye'ye geldik. Muayeneye geldiğimizde doktorumuz çocuğumun ve benim çok iyi olduğunu söyledi. Sonrasında Hollanda'dan tekrar doğum için buraya geldim. Bebeğim çok sağlıklı, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.'ŞU AN ÇOK MUTLUYUZ'

Hollanda'daki kontrollerde eşine kürtaj önerildiğini ve kendisinin bu kabul etmediğini anlatan Ahmet Turan Koç, "Hollanda'da eşim 1 aylık hamileyken hastaneye götürdüğümüzde bebeğe 'ölü' dediler. 1 ay sonra tekrar gittik hastaneye ve yine çocuğumuzun ölü olduğunu söyleyerek çocuğun anne karnında büyümediğini ifade ettiler. Söylediklerine güvenemedim ve Türkiye ve Bulgaristan'da kontrol ettirmek istedik. Birkaç araştırmadan sonra Türkiye'ye geldik. Burada bebeğimizin sağlıklı olduğunu öğrendik. Çocuğumuz şu an kucağımızda. Şu an gayet iyi ve mutluyuz. Bir ay daha kontroller için buradayız. Daha sonra Hollanda'ya geri döneceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Hollanda, Sivas, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hollanda'da 'bebek ölü' diye kürtaj önerdiler, Sivas'ta doğum yaptı - Son Dakika

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