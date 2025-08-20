İç Hastalıkları Uzmanı Alihan Oral: Obezitede Avrupa birincisiyiz - Son Dakika
İç Hastalıkları Uzmanı Alihan Oral: Obezitede Avrupa birincisiyiz
20.08.2025 16:45
İç hastalıkları uzmanı Alihan Oral, Haberler.com ekranlarında yayınlanan İyileşme Burada Başlar programında moderatör Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Obezitenin Türkiye'de ulaştığı kritik noktayı değerlendiren Oral, tedavi yöntemlerinden diyetlere, ilaçlardan yapay zekanın hareketsizliği artırmasına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İç hastalıkları uzmanı Alihan Oral, Türkiye'nin obezitede Avrupa birincisi olduğunu belirterek "sevinemediğimiz tek şampiyonluk bu" dedi. Oral, obezitenin sadece kilo değil, hormon dengesi, iç yağlanma ve yaşam alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

"OBEZİTEDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ AMA SEVİNİLECEK BİR ŞAMPİYONLUK DEĞİL"

Alihan Oral, Türkiye'nin obezitede Avrupa birincisi olduğunu hatırlatarak bu durumun ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini söyledi. Oral, tatlıya olan isteğin ve insülin direncinin obeziteyi körüklediğini, hormon dengesinin de bozulduğunda kısır bir döngü oluştuğunu ifade etti.

"EN SAĞLIKLI DİYET, AKDENİZ DİYETİDİR"

Diyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Oral, "En sağlıklı diyet Akdeniz diyeti. Ancak bazı hastalıklarda diğer diyetlerin de olumlu etkileri olabiliyor" dedi. Ayrıca obezite için kullanılan bazı ilaçların artık diyabet ve kalp hastalıklarında da popüler şekilde tercih edildiğini belirtti.

"YAPAY ZEKA OBEZİTEYİ ARTIRABİLİR"

Teknolojinin getirdiği hareketsizlik riskine de dikkat çeken Oral, "İnsanoğlu hareket etmek üzere yaratıldı ama yapay zeka ile bu hareket daha da azalacak. Bu da obeziteyi artıracak" ifadelerini kullandı. Yakında obezite tanımının değişebileceğini de belirten Oral, sadece kilonun değil iç yağlanmanın da kriter haline geleceğini söyledi.

