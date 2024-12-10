İki Doğum Arasındaki Süre Önemli

Sağlık

Uzmanı uyardı: İki doğum arasındaki süre, anne ve bebek sağlığı için kritik

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer:

"Beklenmediği takdirde bebek açısından baktığımızda annelerin bebeklerini en az 1 buçuk yıl veya 2 yıl arasında emzirmelerini bekliyoruz"

"Erken doğuma bağlı olarak bebekte gelişme geriliği, beyinde oksijenin az olmasına bağlı olarak da beyinsel fonksiyonlarında da problem olabilmektedir"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer, iki doğum arasındaki sürenin anne ve bebek sağlığı için kritik olduğuna dikkat çekerek, "2 yıldan daha kısa süre doğum gerçekleştiği zaman bu bebeklerde otizm riskinin fazla olduğu görülmektedir. O yüzden otizm riskiyle doğum arasındaki sürenin kısa olması da önemli bir risk oluşturabilmektedir" dedi.

Tüp Bebek ve Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, doğum arası sürede rahmin ve yumurtalıkların fizyolojik olarak normal seviyeye gelmesi açısından bir süre beklenmesinin önemine dikkat çekti. Tıbbı olarak 35 yaş altı kadınlarda en az 2 ila 5 yıl olması gerektiğini belirten Çoksüer, 2 yıldan az bir sürede olduğu zaman anne ve bebek açısından risk oluşturabilmekte olduğunu vurguladı.

5 yıldan uzun süre olduğu zamanda bu sefer gebelik açısından risk oluşturmakta olduğunu belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Beklenmediği takdirde bebek açısından baktığımızda annelerin bebeklerini en az 1 buçuk yıl veya 2 yıl arasında emzirmelerini bekliyoruz. Bizim için emzirme bebek sağlığı açısından çok çok önemlidir. Bebeği bütün hastalıklara karşı koruyan en önemli besin kaynağı anne sütüdür. Gebelik gerçekleştiği zaman bebeğin anne sütünden beslenmesinde azalma olur, yeteri kadar beslenemez buna bağlı olarak da bebekte ilerleyen dönemde riskler oluşturabilmektedir" dedi.

2 yıldan daha kısa sürede gebelik olduğunda, bebek açısından düşük ya da bebeğin anne karnında ölümüyle sonuçlanabileceğini aktaran Çoksüer, "Gelişimini tam olarak tamamlayamadığı için erken doğumla sonuçlanabilmektedir. Eğer erken doğumla sonuçlandığı zaman bebekte anomali riski de artar. Yani erken doğuma bağlı olarak bebekte gelişme geriliği, beyinde oksijenin az olmasına bağlı olarak da beyinsel fonksiyonlarında da problem olabilmektedir" diye konuştu.

Son yıllarda yurt dışında geniş çaplı çalışmaların yapıldığını işarete eden Çoksüer, "2 yıldan daha kısa süre doğum gerçekleştiği zaman bu bebeklerde otizm riskinin fazla olduğu görülmektedir. O yüzden otizm riskiyle doğum arasındaki sürenin kısa olması da önemli bir risk oluşturabilmektedir. Tüp Bebek Uzmanı olarak bizim için yaş faktörü çok önemlidir. Çocuk sahibi olmada özellikle vurguluyorum 35 yaş altındaki kadınlarda biz 2 yıl süre veriyoruz. Fakat 35 yaş üstündeki kadınlarda ise en az 1 yıl süre beklemelerini öneriyoruz. Eğer bir daha çocuk istiyorsa 35 yaşın üstündeyse 1 yıl beklemelerini öneriyoruz. Anne sütünün bebeğe sağladığı yarardan yararlanabilmek için hem annenin sağlığının daha iyi olması için hem de sonraki doğumlarda bebeğin sağlıklı bir doğum gerçekleştirebilmesi için gebelik süresi önemlidir. 40 yaş üzerinde ikinci çocuk düşünüyorsa o zaman tedavi öneriyoruz" ifadelerini kullandı.