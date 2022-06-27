İmmünglobülin G4 hastalığı ile mücadele eden genç kız Türkiye'de 2'nci, dünyada 13'üncü vaka oldu - Son Dakika
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İmmünglobülin G4 hastalığı ile mücadele eden genç kız Türkiye'de 2'nci, dünyada 13'üncü vaka oldu

27.06.2022 12:19

Elazığ'da 3 yıl önce burun kanaması ile hastaneye giden 17 yaşındaki Ayşe Tuncel, İmmünglobülin G4 (IgG4) hastalığı teşhisi ile Türkiye'de 2'nci, dünyada ise 13'üncü vaka olarak kaydedildi. İlk ameliyatı sonrası ikinci bir ameliyat daha olması gereken Tuncel, "Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum" ifadelerini kullanıyor.

Elazığ'da ailesiyle yaşayan Ayşe Tuncel, 3 yıl önce burun kanaması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanedeki ilk muayenede Ayşe'nin burnunda toplu iğne ucu kadar bir delik olduğu tespit edildi. Ayşe'nin bu süre zarfında burnundaki delik 4.5 santimetre büyüklüğüne ulaştı. Elazığ ve Ankara'da yapılan detaylı tetkikler sonucunda genç kıza IgG4 teşhisi konuldu. Genç kız bu hastalıkta Türkiye'de 2'inci, dünyada 13'üncü vaka olarak kayıtlara geçerken, Türkiye'deki ilk vakanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

"UYKUDA NEFESİM KESİLEREK UYANIYORUM"

İlk ameliyatını hayırseverlerin desteğiyle olan Tuncel'in sağlığına kavuşabilmesi için ikinci bir ameliyat olması gerekiyor. 3 yıldır gözüne rahat uyku girmediğini anlatan Ayşe Tuncel, "Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum" dedi. Yaşadığı zorlu süreci anlatan genç kız, "3 yıl önce doktora burun kanaması sorunu nedeniyle gittik. Burnumda delik olduğunu söylediler ve ardından burnumdaki delik gitgide büyümeye başladı. Birinci ameliyatımı oldum, yüzde 50 oranla tutmadı. İkinci bir ameliyat olmak zorundayım. Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum. Bir anda nefesim kesiliyor, uykudan ağzım dilim kuruyarak uyanıyorum. Bu yüzden de ameliyatımı olup kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

İmmünglobülin G4 hastalığına yakalanan genç kız Türkiye'de 2'nci, dünyada 13'üncü vaka oldu

"BU DELİK 3 SENE ZARFINDA 4.5 SANTİMETREYE GELDİ"

Kızının ikinci bir ameliyat olması gerektiğini aktaran baba Seyfettin Tuncel, "Bundan 3 yıl önce Ayşe'nin burun kanaması nedeniyle doktora gittik. Hastanede burnunda toplu iğne ucu kadar bir delik olduğunu söylediler. Bu delik 3 sene zarfında büyüyerek 4.5 santimetreye kadar geldi. Biz üç yıldır Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Ankara'da tedavi gördük. En son İstanbul'dan duyarlı bir iş insanı Ayşe'nin ameliyat masraflarını karşıladı ve birinci ameliyatını oldu. Şimdi Ayşe'nin ikinci ameliyatını olması lazım.

"TÜRKİYE'DE 2 KİŞİDE BULUNAN BİR HASTALIK"

Şu an Ayşe'nin hastalığı dünyada 13 kişide, Türkiye'de 2 kişide bulunan bir hastalık. Kızımın ameliyatını olmazsa aynı zamanda burnundaki ülser iç organlarına atabilir. Bu da akciğer ve karaciğer kanserine kadar gidebilir. Ben de bu yüzden biran önce kızımın sağlığına kavuşmasını istiyorum. Kızımla birlikte mücadele veren arkadaş rahmetli oldu. Kızımın tedavisi ise sürüyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İmmünglobülin G4 hastalığı ile mücadele eden genç kız Türkiye'de 2'nci, dünyada 13'üncü vaka oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmmünglobülin G4 hastalığı ile mücadele eden genç kız Türkiye'de 2'nci, dünyada 13'üncü vaka oldu - Son Dakika
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